Kremmener Paar kauft mit Falschgeld ein

Kremmen (OGA) Beamte des Landeskriminalamts Berlin haben am Freitag gegen 15 Uhr in Kremmen einen 46-jährigen Mann und eine gleichaltrige Komplizin vorläufig festgenommen. Dem Paar wird vorgeworfen, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Sie hatten ein Mobiltelefon im Internet gekauft und mit Blüten bezahlt. In ihren Wohnungen entdeckten die Beamten weitere falsche 50-Euro-Scheine sowie eine Spielekonsole, Tablets, Handys und Smartwatches, die größtenteils in Berlin mit Falschgeld bezahlt worden waren. Die Blüten hatte der 46-Jährige laut Polizei im Darknet gekauft.