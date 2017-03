Szenen aus der Lieblingskneipe

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556696/

"Leif in Concert" - ein Film mit Freunden: Produzent Martin Lischke (37), Autor und Regisseur Christian Klandt (38) und Kameramann René Gorski (37/v.l.). Das Trio hat 2006 nach einem Verbrechen an einem Obdachlosen in Beeskow den Film "Weltstadt" gedreht.

"Leif in Concert" - ein Film mit Freunden: Produzent Martin Lischke (37), Autor und Regisseur Christian Klandt (38) und Kameramann René Gorski (37/v.l.). Das Trio hat 2006 nach einem Verbrechen an einem Obdachlosen in Beeskow den Film "Weltstadt" gedreht. © Inga Köhler

Worum geht es in dem Film "Leif in Concert"? "Es ist ein Film über Freundschaft, Musik und die Lieblingskneipe, die jeder von uns kennt, in der es keine Klassenunterschiede gibt und in der jeder so sein kann, wie er will", erklärt Christian Klandt. Schon lange habe er den Wunsch gehabt, neben der Arbeit für andere Produktionsfirmen etwas Eigenes aufzubauen. "In diesem Jahr ergibt sich nun diese Chance, mit diesem schönen, musikalischen und individuellen Film. Gemeinsam mit dem Produzenten Martin Lischke habe ich eine Firma gegründet und nun arbeiten wir mit Hochdruck an unserem Spielfilm." Nicht ohne Grund nennt Christian Klandt das Projekt "ein Film mit Freunden". Denn die jetzige Besetzung hat sich auch schon bei anderen Projekten bewährt. Nicht zuletzt bei "Weltstadt", den auf Tatsachen beruhenden Film, der nach dem Überfall und dem Anzünden eines Beeskower Obdachlosen am Ort des Geschehens entstand und 2008 im Kino Schukurama gezeigt worden ist. Christian Klandt hatte das Verbrechen an einen Obdachlosen in seiner Heimatstadt so sehr erschüttert, dass er und Produzent Martin Lischke die Tat und das Umfeld als Grundlage für einen sozialkritischen Episodenfilm nahmen. Er wurde preisgekrönt.

Bei "Life im Concert" kommen wieder "alte Freunde" zusammen. Natürlich Christian Klandt und Martin Lischke, aber auch Florian Bartholomäi und Gerdy Zint, die in "Weltstadt" Hauptrollen spielten. "Vor der Kamera arbeiten wir mit Schauspielern und Persönlichkeiten, die wir kennen und mögen", erzählt Christian Klandt. So habe für die Hauptrolle Luise Heyer zugesagt, weiter dabei seien der Fernsehkoch Horst Lichter, Monika Treut und und Bela B. von den Ärzten. Mit Sophie Rois und Gojko Mitic liefen noch Gespräche.

Im April soll mit dem Drehen begonnen werden. "Wir finanzieren den Film privat, über die Produzentenallianz, genauer gesagt mit dem Freundeskreis." Mitglieder seien Firmen und Unternehmen, die den deutschen Film unterstützen und über Crowdfunding (Sammelkasse). "Eine übliche Filmfinanzierung über alle Distanzen hinweg, wie Anträge auf Stoffentwicklung, Filmfinanzierung, Sendersuche und Kinoverleiher, dauert im schnellsten Fall zwei, gewöhnlich vier Jahre", erklärt der Regisseur den Grund. Er hofft, auch in seinem Heimatkreis Unterstützer zu finden. "Wir wollen nichts geschenkt. Neben Abspannnennungen und Einbeziehung in alle Ebenen unserer Öffentlichkeitsarbeit, bieten wir exklusive Vorpremieren, Set-Besuche und auch individuell vereinbarte Gegenleistungen für unsere Unterstützer an", so Klandt. Mit dabei ist bereits die Stadt Beeskow. Sie will die Produktion des Filmes finanziell und ideell unterstützen. "Schließlich ist Christian Klandt ein Kind unserer Stadt", begründet Bürgermeister Frank Steffen, der damit rechnet, dass in einer Filmnacht auch wieder Stars nach Beeskow kommen. "Es gibt da schon Ideen", so Steffen.

Bei "Leif in Concert" handelt es sich um ein 90-minütiges Musik-Kammerspiel, das in einer Jazz-Blues-Bar gedreht wird. "Wir reden über Musik, machen Musik, sprechen über Themen, zu denen jeder einen Zugang hat", wirbt Klandt. Jeder Interessierte kann sich noch bis 18. März per Crowdfunding beteiligen.

Die Crowdfunding-Kampagne läuft auf www.startnext.de/leifinconcert. Kontakt: freunde@leifinconcert.de