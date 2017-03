Ermittler suchen Motiv im Mordfall

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa/MOZ) Nach der Verhaftung eines 18-jährigen Flüchtlings aus Syrien wegen des gewaltsamen Todes einer Cottbuser Rentnerin untersucht die Polizei das Umfeld des Tatverdächtigen. Es werde nun das Täterprofil aufgearbeitet, teilte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Freitag mit. Am Mittwoch war der zur Tatzeit noch Jugendliche in der Stadt festgenommen worden, ein Richter erließ Haftbefehl wegen Mordes.