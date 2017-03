12-JÃ¤hrige spendet Haare fÃ¼r krebskrankes Kind

artikel-ansicht/dg/0/

Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Haare lang genug waren. Zwei Jahre, in denen Lilli jeden Morgen vor dem Spiegel an ihr großes Ziel gedacht hat. Wenn der Zopf 25 Zentimeter misst, entspricht er den Mindestanforderungen für die internationale Hilfsaktion "Haare spenden". Angefangen hatte alles mit einem Bericht, den Lilli zufällig im Fernsehen gesehen hat. Die Perückenmanufaktur Rieswick aus Velen in Nordrhein-Westfalen sammelt vorwiegend in Deutschland, der Schweiz und Österreich Haare von freiwilligen Spendern. Die Zöpfe verwenden die Perückenmacher, um Menschen, die aufgrund einer Krankheit ihre Haare verloren haben, mit Zweithaar zu versorgen. Echthaar ist teuer und schwer zu bekommen, insbesondere europäisches Haar, dessen Struktur anders ist als Haar aus Indien oder Südamerika. Gespendete Haare sollen gesund sein und dürfen nicht chemisch behandelt - also gebleicht oder gefärbt - worden sein. Das Haar verhilft Kindern und Erwachsenen zu neuem Selbstbewusstsein. Günstige Kunsthaarperücken seien unangenehm zu tragen und als Perücke erkennbar, so die Initiatoren.

"Mein Entschluss stand sofort fest", erzählt Lilli. "Ich kenne zwar niemanden, der Krebs hat, aber es ist doch toll, wenn man Kindern auf diese Weise helfen kann." Damals reichten Lillis Haare ein Stückchen über die Schulter. Regelmäßig ging sie zum Friseur, um die Spitzen abschneiden zu lassen. Sie liebte ihre Haare und wollte nie besonders viel von der Länge verlieren. "Nur einmal habe ich sie mir kürzer schneiden lassen, wegen der Hauptfigur im Film "Kokowääh', aber das ist ja schon lange her."

Monat für Monat wuchsen die Haare, was Lilli vor allem beim Betrachten von Fotos aufgefallen war. Außerdem hatte ihre Mutter regelmäßig mit einem 30-Zentimeter-Lineal nachgemessen. Von ihrem Herzenswunsch, den Zopf zu spenden, wusste die ganze Zeit über nur die Familie und Lillis beste Freundin. "Ich habe es nicht bewusst verheimlicht, aber es war einfach nicht groß Thema in der Schule oder unter Freunden", erzählt die Zwölfjährige. Die wenigen, die es wussten, waren selbst ganz gespannt, wann die Haare lang genug sein werden. Im August vergangenen Jahres war es schließlich soweit. Die Haarspitzen hatten fast Lillis Ellbogen erreicht. Nun wurde es ernst. "Ich hatte Herzklopfen", erzählt Lilli. Ihrer Mutter hat sie dann gesagt, zu welchem Friseur sie gehen möchte. Wie würde es wohl sein, plötzlich eine Kurzhaarfrisur zu tragen? Was werden die anderen sagen? "Als ich auf dem Stuhl saß, dachte ich nur: "Oh Gott, lass es nicht blöd aussehen'." Dann kam der erste Schnitt und die Nervosität verschwand. Plötzlich hielt die Friseurin den Zopf in der Hand. Samt Haargummi steckte Lilli ihn in einen Zip-Beutel, beschriftete ihn und schickte ihre ganz besondere Spende zur Perückenmanufaktur ins Münsterland. Auch das Geld, das sie von der Manufaktur für ihren Zopf bekam, hat Lilli gespendet.

Wie ihre Haare wohl auf dem Kopf eines anderen Kindes aussehen? Das hat Lilli nie erfahren. "Ich weiß nur, dass daraus eine Perücke für ein krebskrankes Mädchen gefertigt wurde." Dieser Gedanke macht Lilli stolz und glücklich. Als besonders hilfsbereiten Menschen würde sie sich selbst jedoch nicht bezeichnen. "Aber meine Eltern und Lehrer sagen das über mich", gibt die bescheidene Schülerin zu, die schon seit Jahren aktiv in der DRK Wasserwacht Oranienburg ist.

Als Lilli zum ersten Mal mit der neuen Frisur in ihre Klasse kam, sprach sich der Grund der Aktion schnell herum. "Ich wurde gleich ausgefragt, viele waren sehr überrascht." Schnell hat sich die Veltenerin an die kurzen Haare gewöhnt, die ihr anfangs ständig im Gesicht hingen.

Der Friseurbesuch ist nun schon ein gutes halbes Jahr her. Lillis Mission geht weiter. Wenn sie wieder die 25-Zentimeter-Marke knackt, heißt es erneut: Schnipp, schnapp, Haare ab! Ob sich dieser Kreislauf nun lebenslang wiederholt, weiß Lilli noch nicht. "Ein paar Mal möchte ich aber noch mitmachen."