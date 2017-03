Kurzzeitparker wollen nicht nur drei Minuten

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Wer ein Paket zur Post bringt, hält gern vor der Tür. Aber wer sein Auto länger als drei Minuten verlässt, der parkt und das ist in diesem Teil der Rudolf-Breitscheid-Straße streng genommen nicht erlaubt. Die Verwaltung kann die Rechtswidrigparker aber auch nicht vor dem Knöllchen bewahren. Denn reguläre Parkplätze einzurichten, "ist so gut wie unmöglich", erklärte Nico Zehmke vom Bauamt. Die Parksituation vor der Post war Thema während der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses - weil es mehrere Bürgeranfragen gegeben hatte.

Täglich fahren fünf Linienbusse an der Post vorbei zum Kirchplatz. Der Postdienst habe laut Straßenverkehrsordnung Sonderrechte, was das Parken angeht. Beide zur selben Zeit, und "die Straße ist dicht", erläuterte Zehmke. An dieser Stelle auch noch Parkplätze einzurichten, wäre rechtlich bedenklich.

Auch eine zweite Variante, die Stellplätze nicht am Fahrbahnrand gegenüber, sondern direkt vor der Post einzurichten, wurde verworfen. Es hätte erhebliche Behinderungen zur Folge, wenn der Bus in Richtung Kirchplatz fährt, an parkenden Autos vorbei und den entgegenkommenden Verkehr beachten müsste. Da spiele auch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) nicht mit, die ihre Strecke durch die Altstadt an die Verkehrsverhältnisse angepasst habe.

Zehmke schlug deshalb am Donnerstag vor, Kunden der Post mögen die Kurzzeitparkplätze nutzen, die an der Ecke Kirchplatz eingerichtet werden sollen. Der Antrag dafür liege seit geraumer Zeit bei der Verkehrsbehörde des Landkreises vor, sei aber bis heute nicht beschieden worden. Nico Zehmke will mit den Zuständigen nun noch einmal verhandeln. Denn ursprünglich hatte die Verkehrsbehörde nur zwei senkrecht zur Straße angeordneten Parkplätzen zugestimmt. Um Platz für bis zu vier Autos zu schaffen, müssten die Stellplätze schräg angeordnet werden. Dies sei in der Kreisbehörde bisher kritisch gesehen worden. Für den Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses, Peter Gogol (SPD), war zumindest der Weg vom Parkplatz an der Ecke zur Post zumutbar. Reinhard Harndt (Granseer Land) stellte hingegen das Verkehrskonzept der Altstadt infrage. "Die Aussage, dass wir keine Möglichkeit schaffen, auch mal schwere Pakete in die Post zu bringen, befriedigt mich nicht." Es müsse weitergedacht werden. Ist es sinnvoll die Einbahnstraße Richtung Bundesstraße zu verlängern, fragte Harndt.

Bei aller Diskussion, vorerst bleibt alles wie es ist. Kurz halten, ausladen - das sei möglich, für drei Minuten. Eine Schlange darf sich vor dem Postschalter also nicht bilden. Die Konflikte an dieser Stelle resultieren aus dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer, sagte Fachbereichsleiter Manfred Richter abschließend. Noch ein Schild werde daran nichts ändern. "Mit mehr Regulierung ist jedenfalls keine Verbesserung zu erwarten."