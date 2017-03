Unterschriftenliste für Verkehrsberuhigung übergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Ein Unfall, bei dem Ende Januar ein Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste, lässt die Stadt nun intensiver über die Verkehrsberuhigung in der Mühlenstraße nachdenken.

Anwohner wie Gerhard Purat hatten schon vor vielen Jahren eine Verkehrsberuhigung gefordert. Zuletzt im vergangenen Jahr erinnert er die Stadtverwaltung an ihr Versprechen, die Sache zu überprüfen. Jetzt untermauerte Purat seine Forderung mit einer erneuten Unterschriftensammlung. 82 Anwohner der Mühlen- und der benachbarten Straßen haben spontan unterschrieben. Am Donnerstag überreichte er die Liste an Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). Dieser informierte, dass die Verwaltung auf Wunsch des Bauausschusses den Antrag bei der Verkehrsbehörde gestellt habe, das Parken auf der Mühlenstraße einzuschränken, damit diese von Autofahrern besser eingesehen werden kann, wenn diese aus Richtung Kapellen- und Poststraße kommen. Autofahrer müssen sich mit ihren Fahrzeugen in die Mühlenstraße vorsichtig hineintasten, wollen sie kein Unfall riskieren. Denn bislang dürfen Fahrzeuge auf der Mühlenstraße noch immer mit Tempo 50 fahren. Dass dort womöglich viel schneller gefahren wird, vermutet Purat und forderte die Verwaltung des Öfteren auf, Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Diese Bitte kam nun die Polizei nach, wie Fachbereichsleiter Fred Graupmann informierte. Am 22. Februar von 7.30 bis 8 Uhr wurde die Geschwindigkeit von 46 Fahrzeugen gemessen. Der schnellste Autofahrer war mit Tempo 53 unterwegs, die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 36 Stundenkilometer. Von 17.32 bis 19 Uhr nahm die Polizei 49 Fahrzeuge ins Visier. Die Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeuges betrug 58, das Durchschnittstempo 39 km/h. Insgesamt ließen sich laut Graupmann keine Überschreitungen feststellen. Einen Antrag auf Tempo 30 hat die Verwaltung allerdings noch nicht gestellt, sie will erst das Votum der Stadtverordneten dazu einholen. Der Bauausschuss soll sich demnächst mit dem Thema beschäftigen. Uneins sind sich die Stadtverordneten am Donnerstag über die Ausgestaltung der Geschwindigkeitsreduzierung gewesen, ob die Mühlenstraße Teil der innerstädtischen Tempo-30-Zone werden soll oder nicht. Graupmann befürchtet einen riesigen Rückstau, sollte die Rechts-vor-links-Regelung auch dort gelten.

In der Klärung befindet sich derweil die Reduzierung der Parkplätze auf der Mühlenstraße. Dazu soll es am 14. März einen Vor-Ort-Termin geben, bevor die Verkehrsbehörde eine entsprechende Anordnung trifft.