Videoaufzeichnung als Beweis

Eberswalde (MOZ) Der gebürtige Eberswalder Daniel B. wird italienischen und irischen Medien zufolge vom Untersuchungsrichter in Rom des Mordes an seiner Frau Xing Lei Li beschuldigt. Er stützt sich dabei auf Auswertungen von Videoaufnahmen an Bord des Kreuzfahrtschiffes, mit dem Daniel B. mit Frau und zwei Kindern vom 9. bis 20. Februar im Mittelmeer unterwegs war. Sie zeigen die chinesische Ehefrau des Eberswalders letztmalig einen Tag nach Beginn der Reise beim Abendessen im "Four Winds"-Restaurant an Bord der MSC "Magnifica". Zuvor war es beim Landgang in Genua nach Aussagen eines Souvenirverkäufers zwischen den Eheleuten zu einem handfesten Streit gekommen, bei dem Daniel B. seiner Frau Schuhe vor die Füße warf und sie aufforderte, diese gegen ihre Sandalen einzutauschen. Seit dem Abendessen gibt es auf den Videoaufzeichnungen vom Schiff keine Spur mehr von der Frau. Das bestätigen auch Mitarbeiter an Bord.