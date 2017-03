Nächste Station Baumkuchen

artikel-ansicht/dg/0/

Bei ihrem Projekt „Tags and the City“ haben die drei Freunde den realen Stationen Sehenswürdigkeiten zugewiesen.

Alle paar Jahre wieder benennen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Stationen um. So heißt der U-Bahnhof Thielplatz in Dahlem seit Ende 2016 "Freie Universität". Die Neue Grottkauer Straße im Osten wurde anlässlich der bevorstehenden Blumenschau schon mal "Kienberg - Gärten der Welt" getauft.

Wie man per Bahn die Highlights der Stadt erreicht, können Touristen nun auch auf der Hashtag-Karte des Journalisten Tin Fischer, des Informatikers David Goldwich und des Architekten Jug Cerovic studieren. Bei ihrem Projekt "Tags and the City" haben die drei Freunde den realen Stationen Sehenswürdigkeiten zugewiesen.

Auf ihrer Metrokarte wird der Anhalter Bahnhof zum "Martin-Gropius-Bau" und die Magdalenenstraße zur "Stasi". "Es ging darum, den Stationen Namen zu geben, die die Menschen mit ihnen assoziieren", erklärt Fischer. Für die Auswahl spielte allerdings nicht Geschmack eine Rolle, sondern schnöde Mathematik. "Wir haben vor zwei Jahren angefangen, Daten der Fotoplattform "Instagram" auszuwerten", erklärt der 33-jährige Schweizer, der vor zehn Jahren nach Berlin kam und in Moabit lebt.

So geht er selbst gerne in die Markthalle, die nun für den U-Bahnhof Turmstraße Pate steht. Und er kennt auch die 160 Jahre alte Baumkuchen-Konditorei, das die Instagram-Gemeinde mit dem S-Bahnhof Bellevue verbindet.

Wer es lieber asiatisch mag, fährt mit der U-Bahn-Linie 7 zum "Thaipark" (Konstanzer Straße). Die Grünanlage in der Nähe des Bahnhofes gilt seit Jahren als Treffpunkt der Thailänder, die ihre scharfen selbstgekochten Suppen im Gras gerne mit Einheimischen teilen. Die Weberwiese an der U5 dagegen wurde in Computerspielemuseum umbenannt. Das Rathaus Neukölln in "Klunkerkranich", nach dem Open-Air-Club auf dem bepflanzten Dach eines Parkhauses.

Am Kudamm gibt es die meisten Posts unter #hardrockcafe. Am U-Bahnhof Kurfürstenstraße, der eigentlich für seine Rotlicht-Szene bekannt ist, macht dagegen die edle Victoria Bar das Rennen - noch vor dem Wintergarten-Varieté oder dem legendären Absturz-Laden "Kumpelnest 3000"

Um einen U-Bahnhof umzubenennen, seien eine Mindestanzahl von 100 Hashtags - die mit Raute# versehenen digitalen Schlagwörter - nötig, erklärt Fischer. Er und seine Mitstreiter haben auch Metro-Karten für London, Paris, San Francisco sowie New York entwickelt. Von der Resonanz im Social-Media-verrückten Amerika sei er ziemlich baff gewesen, berichtet Fischer. "Nach der Veröffentlichung des Plans in New York habe ich über Skype ein Interview gegeben, das dann in den Abendnachrichten gesendet wurde."

Geld verdient Tin Fisher mit den Plänen, die jeder im Internet einsehen kann, trotzdem nicht. Vielleicht kann man sie mal als Poster in Souvenir-Shops verkaufen. Auch eine Aktualisierung ist nicht möglich. "Inzwischen hat Instagram den Zugang zu den Daten eingeschränkt."

Und so wurde der Burger-Laden "Hans im Glück" an der Friedrichstraße inzwischen in "Peter Pane" umbenannt. Doch bei allem berlintypischen Wandel glaubt Fischer, dass 80 bis 90 Prozent der Stationspaten noch lange Bestand haben. So wie der Matrix-Club, der sich schon seit 1996 Jahren in den Gewölben des U-Hochbahnhofes Warschauer Straße hält.

Die Berlin-Hashtag-Karte findet man unter www.tagsandthecity.net. Weitere Projekte und Bücher von Tin Fischer unter www.herrfischer.net