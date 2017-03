Woltersdorfer Traum vom Veranstaltungssaal

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Ein Saal für Großveranstaltungen wird in Woltersdorf immer wieder schmerzlich vermisst. Die Sporthalle im Sport- und Freizeitpark war einst als Ersatz gedacht und wurde auch als Mehrzweckhalle konzipiert. Damit dort ständig Veranstaltungen mit 200 und mehr Menschen zulässig sind, müsste aber eine Lüftungsanlage nachgerüstet werden. Sie wurde im Verlauf der Planung aus Kostengründen gestrichen, aber immerhin planerisch vorgesehen. Jetzt steht die Gemeinde allmählich vor einer Entscheidung, denn Baugenehmigung von 2013 läuft 2019 aus. Darauf hat Bauamtsleiterin Kerstin Marsand den Bauausschuss hingewiesen.

Eine Lüftungsanlage allein wurde 150 000 Euro kosten, sage Werkleiterin Synke Altmann, doch damit wäre es nicht getan - auch Stühle, Tische und Fußböden müssten her. Insgesamt würde die Erweiterung zu einer echten Mehrzweckhalle 211 000 Euro kosten. Zugleich machte sie auf eine Reihe von Ausgaben aufmerksam, die bei den Sportanlagen insgesamt anstehen: Sanierung der Tartanbahn (50 000 Euro), Erneuerung des Kunstrasenplatzes (250 000 Euro), der schon lange diskutierte Umbau des Spielplatzes (49 000 Euro) und - ganz frisch und ziemlich dringend - die Erneuerung des Unterbodens in der alten Turnhalle in der Vogelsdorfer Straße (70 000 Euro).

Das Potenzial für Veranstaltungen in der Halle, die Einnahmen bringen könnten, ist nach den Worten der Werkleiterin nicht allzu groß. Denn an 71 Prozent der Wochenenden sei die Halle belegt, allerdings werden nur 18 Prozent der möglichen Stunden genutzt - es gibt viele Spiele oder andere Veranstaltungen, die nur wenige Stunden gehen. Als Hindernis bei der Vermarktung müsse auch die Lage anerkannt werden. Das Objekt in der Hochlandstraße ist etwa 300 Meter von der nächsten Bus- und 700 Meter von der nächsten Straßenbahn-Haltestelle entfernt.

Mehrere Ausschussmitglieder forderten vehement, die Belüftungsanlage anzuschaffen. "Kreative Ideen sind gefragt", so Heinz Vogel vom Woltersdorfer Bürgerforum. Eine Entscheidung oder ein Votum gab es nicht.