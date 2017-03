Union Berlin schlägt Würzburger Kickers

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556708/

Vor 19 875 Zuschauern An der Alten Försterei schossen Sebastian Polter (21.) und Damir Kreilach (82.) die Tore für die Unioner, die im siebten Spiel in Serie ungeschlagen blieben. Der Berliner Abwehrspieler Roberto Puncec sah am Freitag in der 44. Minute die Rot-Gelbe Karte. Der Aufsteiger aus Würzburg bleibt in diesem Jahr sieglos.