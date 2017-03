Fortuna Düsseldorf beendet Sieglos-Serie

artikel-ansicht/dg/0/

Bochum (dpa) Ihlas Bebou hat die Talfahrt von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Am Freitag erzielte Bebou mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) den 2:1 (0:1)-Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Derby gegen den VfL Bochum.