Woche der Astronomie für Sterngucker

An den Laptops eine Etage tiefer können sich die Besucher indes die neuesten Bilder von Sternennebel und Venus anschauen. Unter der Leitung von Erwin Wohlfarth bereiten die drei Schüler gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Astronomie AG eine Veranstaltungsreihe zum Internationalen Tag der Astronomie am 25. März vor. "Im Rahmen der regionalen Vernetzung freuen wir uns besonders über die Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (deutsche NASA) in Neustrelitz und zeigen den Besuchern erste Ergebnisse der Zusammenarbeit", so Wohlfarth. An jedem dieser Veranstaltungstage ist die Sternwarte geöffnet und kann nach den Vorträgen besichtigt werden. Bei gutem Wetter können die Besucher auch den Sternenhimmel erkunden. Weitere Infos: www.ldvc.de/astronomiewoche/Foto: Gero