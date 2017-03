Union schlägt Würzburg in Unterzahl

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Dem programmatischen Feuerwerk vor der Partie folgte ein Feuerwerk auf dem grünen Rasen. Dabei erspielte sich der 1. FC Union Berlin in der Zweitliga-Partie gegen die Würzburger Kickers vor 19875 Zuschauern in Unterzahl einen 2:0-Sieg und kletterte für eine Nacht auf Platz 2 in der Tabelle.

Vor der Partie protestierten die Union-Anhänger auf ihre Weise für eine Freigabe von Pyrotechnik mit Spruchbändern und einem Feuerwerk hinter der Tribüne. Danach stand bei den Unionern vor allem einer besonders im Mittelpunkt – Torwart Daniel Mesenhöler. Der 21-Jährige bestritt gegen die Würzburger Kickers sein erstes Zweitligaspiel für die Eisernen, weil Stammtorwart Jakob Busk verletzt aussetzte. Doch der junge Mann zeigte, wie schon im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, seine Klasse gegen Sebastian Ernst (14.) und Emanuel Taffershofer (44.).

Auch der Empfang für den Gäste-Torwart in der Alten Försterei war freundlich. Robert Wulnikowski wurde von den Union-Anhängern als „Fußball-Gott“ begrüßt. Aber der 39-Jährige absolvierte ja zwischen1999 und 2004 für die Eisernen 54 Zweitligaspiele. „Wir haben uns, vor allem zu Hause, einen riesigen Respekt erarbeitet und den wollen wir weiter ausbauen", hatte Union-Trainer Jens Keller schon vor der Partie gesagt.

Entsprechend trat seine Mannschaft gegen die Unterfranken auf. Von Beginn an rollten die Angriff in Richtung Wulnikowski, ohne den Routinier vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Doch nach 21 Minuten hatten die Bemühungen der Berliner Erfolg – mit einem einstudierten Standard. Nach einer Ecke von Felix Kroos verlängerte Michael Parensen per Kopf und Sebastian Polter wuchte den Ball ebenso per Kopf ins Netz.

Danach kamen die Würzburger besser ins Spiel und die Unioner schwächten sich selbst. Robert Puncec hatte bei Abwehrversuchen binnen sieben Minuten zweimal den Arm im Gesicht eines Gegenspielers und sah, wenn auch hart so doch folgerichtig Gelb-Rot (43.).

In der zweiten Hälfte entwickelte sich dann ein komplett anderes Spiel. Die Würzburger drängten in Überzahl vehement auf den Ausgleich. Die Union-Abwehr in der Emanuel Pogatetz den Platz von Puncec einnahm, stand unter Druck, aber auch eisern bis zum Abpfiff. Zumal den Gästen auch mit drei Stürmern kaum etwas einfiel, den Riegel zu knacken. Dann erlöste Damir Kreilach die Unioner mit dem Treffer zum verdienten 2:0-Endstand (82.).