Handball zur besten Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556720/

Lediglich einen Sieg hatte Motor aus den ersten zehn Saisonspielen geholt. "Zum Teil konnten wir nicht immer das abrufen, was wir leisten können", suchte Trainer Fadian Pedack nach einer Erklärung. Zudem habe der kleine Kader unter beruflichen und verletzungsbedingten Ausfällen gelitten. "Und manchmal fehlte schlichtweg auch die Qualität. Wenn man dann in Bedrängnis ist, wird man unsicher."

So geschehen im Kellerduell gegen Perleberg. "Da haben wir zwischenzeitlich mit fünf Toren geführt, aber es reichte nicht bis zum Ende", erinnert Pedack an das 29:29. Laut Reglement steigen zwei Teams ab. Da in der Verbandsliga-Nord aber nur elf Teams dabei sind, in der Südstaffel sind es zwölf, erwischt es nur den Letzten. Mit dabei war auch Sven Albrecht, der ein Jahr Pause machte und die Abwehr nun wieder stärkte.

Der HCN dagegen unterlag in Wusterwitz, ist dennoch in der Spur. Ein Sieg am Sonnabendwürde ihn wieder in das ausgeglichene Punktverhältnis zurückbringen. William Kehnscherper fehlt wegen Urlaubs und zwei aus dem Kader sind angeschlagen. Laut Trainer Christian Will wird die Erwärmung dann Aufschluss bringen, wer einsetzbar ist und wer nur bedingt. "14 Leute sind wir auf jeden Fall."

Gespannt wird auf die Zuschauerzahl geblickt. Denn der HCN weicht von Sonntag 16 Uhr auf Sonnabend 18 Uhr aus. Das bleibt bis zum Saisonende so.