Entlastungsstraße als Prämisse

Nauen/Markee (MOZ) Die Firma Mosolf, bislang in Etzin ansässig, plant offenbar die Erweiterung ihres Firmenimperiums im Nauener Ortsteil Markee. So könnte im Süden ein neues Gewerbegebiet erschlossen werden. Ein entsprechender Antrag liegt der Stadt vor. Im Bauausschuss sind die Pläne am Donnerstagabend durch die IGF Ingenieurgesellschaft Falkenrehde mbH vorgestellt worden. Die Empfehlung für einen Aufstellungsbeschluss wurde am Ende einstimmig getroffen. Allerdings muss sich im weiteren Verfahren, sollte die Stadtverordnetenversammlung es auf den Weg bringen, ohnehin klären, ob das Projekt tatsächlich realisiert werden kann, Stichwort Umweltverträglichkeitsprüfung & Co..