Zum Liga-Auftakt achtmal TSV-Edelmetall

Schwedt (MOZ) Die Nachwuchs-Gewichtheber sind in das Wettkampfjahr der Athletikliga gestartet. Wie gewohnt kam ein Mix aus athletischen Diszipli-nen, allgemeinen Kraft-Elementen, turnerischen Grundübungen und (in den älteren Jahrgängen) technikorientierter Wettkampfübungen im Reißen und Stoßen in die Wertung.