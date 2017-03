Gransee muss Lärmbelastung an EU melden

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Die Bundesstraße 96 durch Gransee befahren jährlich mehr als drei Millionen Fahrzeuge. Deshalb ist die Verwaltung in der Pflicht, einen Lärmaktionsplan zu erstellen, sagte Christian Tutsch während der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag. Bis zum 29. Juni muss das Papier in Potsdam vorliegen. Um die Frist einhalten zu können, sei jetzt ein Büro beauftragt worden, den Plan bis zur Stadtverordnetenversammlung am 22. Juni zu erarbeiten, so Tutsch. Warum Gransee - anders als das Löwenberger Land - das Thema bisher ignoriert hat, lässt sich ganz einfach erklären. Weil man wusste, dass aus einem Lärmaktionsplan keine konkreten Maßnahmen wie die 30er-Zone in Löwenberg hervorgehen werden. Die Bebauung sei innerhalb der Stadt weit genug von der Bundesstraße entfernt, sodass Tempo 30 voraussichtlich nie angeordnet werden wird. Und "10 000 Euro sind viel Geld", sagte Fachbereichsleiter Manfred Richter. So teuer wird die Erstellung des Plans für die B 96, die nun eine "Pflichtaufgabe" sei.