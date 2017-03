Trauer um Professor Anton Euba

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schrobenhausen (MOZ) Der Gründer und Gesellschafter des Angermünder Speditionsunternehmens Euba Logistik, Professor Dr. Anton Euba ist tot. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist Anton Euba am 1. März ganz unerwartet im Alter von 58 Jahren verstorben. "Wir sind alle zutiefst betroffen und traurig. Mit ihm verlieren wir einen hochgeschätzten, einzigartigen Menschen, einen vertrauenswürdigen und herzensguten Gesellschafter, der für viele Menschen hier auch ein Freund wurde", sagt Ronald Garkisch, Geschäftsführer von Euba Logistik. Für den Zahnarzt Anton Euba, der im bayrischen Schrobenhausen lebte, war die Speditionsfirma eine ganz persönliche Herzensangelegenheit. 2005 verlegte er den Sitz seines Familienunternehmens nach Angermünde an den Standort mit langer Speditionstradition. Roland Garkisch wurde sein Geschäftsführer und ein enger Freund der Familie. "Professor Euba war ein Mensch, dem immer das Wohl und die Sicherheit seiner Mitarbeiter sowie eine familiäre Atmosphäre am Herzen lag und der sich auch privater Sorgen von Kollegen annahm. Ich konnte mit jedem Anliegen zu ihm kommen. Er hatte immer ein offenes Ohr und großes Vertrauen. Er sagte zu mir dann immer: Du legst mir den Ball hin und ich schieße. Dabei war es nie seine Sache, selbst im Vordergrund zu stehen", erzählt Ronald Garkisch mit großer Trauer und zugleich Dankbarkeit. Anton Euba engagierte sich stets auch für gemeinnützige, wohltätige Projekte in Angermünde. So initiierten er und seine Frau Christine Kinderzeichenwettbewerbe für Angermünder Schulen. Er sponserte MOZ-Jahres-Abos für Schulen der Region, unterstützte den Kinderschutzbund Uckermark oder spendierte Rucksäcke für Seelsorger. Er investierte auch regelmäßig in modernste Fahrsicherheitstechnik der Euba-Flotte, startete die Präventionskampagne "Dont App and Drive" gegen Smartphone am Steuer mit der Boxlegende Axel Schulz als Botschafter und hatte ein großes Herz für Musik und Kunst. Im vergangenen Jahr nahm die Blaskapelle seines bayrischen Heimatortes erstmals am Uckermärkischen Blasmusikfest in Angermünde teil.