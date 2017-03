Ärger um Ein- und Ausladung

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die AfD fühlt sich brüskiert: Die Bildungsstätte Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen hat zwei AfD-Landtagsabgeordneten, darunter der Falkenseer Dr. Rainer van Raemdonck, offenbar versehentlich und irrtümlich eine Einladung zum Frühjahrsempfang zukommen lassen, diese dann aber in einem weiteren Schreiben nach einer Entschuldigung zurückgenommen.

"Zu unserem Frühlingsempfang laden wir alljährlich Förderer und Unterstützer des Campus ein. Ich kann mir auch nur sehr schwer eine Zusammenarbeit vorstellen, da unsere Ausrichtung ausländeroffen, humanistisch, international und tolerant ist. Uns sind grundsätzlich die Kinder aller Eltern willkommen, die sich mit unserem Leitbild und unseren Bildungskonzepten identifizieren", so Dr. Irene Petrovic-Wettstätt in dem Brief an van Raemdonck.

Der wiederum will nun ein Gesprächsangebot annehmen. Erörtert wird wohl das Thema Toleranz. Für den Landtagsabgeordnete sei die Ausladung "in keiner Weise nachvollziehbar", weil die AfD etwa "eine demokratisch legitimierte Partei" sei. Er hoffe nun, dass die "wahre Bedeutung des Wortes ,Toleranz'"in dem Gespräch erkannt werde. Der Frühlingsempfang des Campus fand übrigens am Freitag statt.