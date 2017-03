artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung aufgefordert, den Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker nicht auf die Kommunen abzuwälzen. «Das eigentliche Problem ist doch die Frage, in welchem Umfang türkische Politiker in Deutschland um Stimmen werben können», sagte Städtetagspräsidentin Eva Lohse der «Rheinischen Post». Das könne nur zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara besprochen werden. «Dieses Problem darf nicht bei den Rathäusern abgeladen werden. Da sind Außenpolitik und Diplomatie gefragt.»