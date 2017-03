Personalnot im OHC-Lager vor Topspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (sz) Drittliga-Spitzenreiter TSV Altenholz stellt sich am Samstagabend beim Oranienburger HC vor. Das Spiel der 3. Liga Nord beginnt in der MBS-Arena um 18.30 Uhr. Wenngleich seine Mannschaft nach zuletzt fünf Siegen in sechs Spielen als Tabellenvierter antritt, schlägt Trainer Christian Pahl zurückhaltende Töne an. "Wir waren im Hinspiel voll besetzt und haben mit 21:36 verloren. Es ist selten, dass man in einer solchen Situation chancenlos ist." Diesmal sind die Vorzeichen andere. Dem OHC-Kader werden gerade einmal zehn Spieler angehören. Neben den Langzeitverletzten fallen auch Robert Stelzig, Janis Bohle und Robin Manderscheid aus. Folge: Nur die Außenpositionen sind doppelt besetzt. Pahl: "Altenholz ist toll besetzt. Es gibt keine andere Truppe, die so ein Umkehrspiel auf die Platte bringt. Sie haben eine starke Abwehr und tolle Individualisten. Es macht Spaß, denen zuzugucken - wenn man nicht gerade der Gegner ist." Sein Team brauche einen herausragenden Tag, um dagegenhalten zu können. "Du musst eine Galavorstellung liefern, ganz einfache Tore verhindern und sie in den Positionsangriff zwingen. Ich hoffe, dass wir uns vernünftig verkaufen."