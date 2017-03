CDU-Idee zur Flughafen-Anbindung kritisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Damit hat Roger Pautz, CDU-Chef in Birkenwerder, nicht gerechnet. "Wer kann denn dagegen sein, Oberhavel besser an den künftige Flughafen BER anzubinden?", fragte er noch bei der Vorstellung der CDU-Idee, einen alten Beschluss zur Einrichtung eines Regionalbahnhofs Birkenwerder wiederzubeleben. Gegen den Bahnhof hatte am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung auch niemand etwas einzuwenden. Doch Kerstin Villalobos (SPD) bezeichnete den CDU-Antrag als "merkwürdig". "Sollen wir künftig alle Beschlüsse noch einmal fassen?" Werner Lindenberg (BfB) vermutete sogar, dass die CDU "im Vorfeld der Wahl einen politischen Aufhänger sucht, um etwas Rummel zu machen". Das wies Roger Pautz zurück. "Seit dem gemeinsamen Beschluss der vier S-Bahn-Gemeinden im Jahr 2011 ist nichts passiert. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir Druck machen. Wir brauchen ein kräftiges Signal", so Pautz.