Schwedt (MOZ) Zum Abschluss der Brandenburgliga-Hinrunde treten die B-Junioren-Fußballer des FC Schwedt am Sonnabend beim RSV Eintracht in Stahnsdorf an. Die Oderstädter überwinterten mit 15 Punkten und 24:16 Toren auf Platz 9. Bis zum 10. Spieltag mussten die Oderstädter auf den ersten Heim-Erfolg warten - der gelang mit einem 8:1 gegen Lok Eberswalde besonders eindrucksvoll. Nur drei Zähler aus Remis-Partien kamen daheim im Herbst hinzu. Auswärts schafften die FCS-Junioren drei Siege bei zwei Niederlagen.

Gegen die Konkurrenz auf den Rängen 10 bis 14 glückten den Schwedtern bis auf die Partie bei Preussen Eberswalde (0:1) durchweg Siege. "Unsere schwächste Leistung. Wir zeigten uns zu stark von den Bedingungen bei schlechtem Flutlicht auf einem engen Kunstrasenplatz sowie mit Provokationen alkoholisierter Fans gegen unsere Spieler beeindruckt, statt unser spielerisches Potential abzurufen", erinnert sich Übungsleiter Uwe Zenk. Gegen die Spitzenteams bis Rang 5 (bis auf den RSV Eintracht) wurde mit Ausnahme der Partie gegen Tabellenführer Energie Cottbus II (0:2) nur mit einem Tor Unterschied verloren.

"Wir spielten immer auf Augenhöhe, ließen aber zu oft klare Torchancen liegen. Das Leistungsgefälle in der Mannschaft erwies sich in Partien wie gegen das Cottbuser Sportschulteam als zu groß. Wir haben aber im Verlauf der Hinrunde in unserer Vierer-Abwehrkette, zudem vor allem auch im Vierer-Mittelfeld zu hoher Stabilität gefunden. Vorn besitzen wir jetzt neben dem torgefährlichen Nico Hanse mit dem Prenzlauer Alex Lapot eine weitere Angriffsspitze - so wollen wir in den Rückspielen auch gegen die Spitzenteams erfolgreich sein", zeigt sich Zenk optimistisch.

Dreimal unentschieden trennte sich der FCS von den unmittelbar vor ihm platzierten Kontrahenten. "Uns gelang einfach nicht mal der zweite Sieg in Folge, um so vielleicht auch einen kleinen Lauf hinzulegen", trauerte Zenk manch verschenkter Möglichkeit nach. Mit Co-Übungsleiter Tim Pommer zeigt er sich mit dem derzeitigen Stand aber insgesamt zufrieden, denn vom angepeilten siebten Platz ist man nur zwei Punkte entfernt.

Das Schwedter Team zählt zu den jüngsten in der Brandenburgliga. Von 16 eingesetzten Akteuren zählen nur fünf Spieler zum älteren Jahrgang neben neun "2001ern" sowie mit Ole Löffler und Daniel Weißer sogar zwei C-Junioren. "Es war wichtig, dass die Älteren klar Verantwortung und Führung im Team übernommen haben. Pausen-Ansprachen haben da oft zu einer Steigerung im zweiten Abschnitt geführt" - 63 Prozent der Treffer fielen erst im zweiten Abschnitt, was das Trainer-Lob bestätigt. Neun Spieler liefen zu allen bisherigen zwölf Begegnungen auf, zwölf waren immerhin bei zehn Spielen dabei. So konnten die Trainer eine stabile Stammformation aufbieten.

An der Trefferausbeute waren sieben Akteure beteiligt -Christian Staatz (8) und Nico Hanse (7) sind als erfolgreichste Torschützen auch in den Top-Ten der Liga platziert. Im Fairplay-Wettbewerb steht die Mannschaft ohne Platzverweis und mit 14 Gelben Karten auf Platz 4.

Im Landespokal treten die Schwedter nach ihrem 6:2-Erfolg bei der SG Bruchmühle im Achtelfinale am Ostersonnabend im April beim Brandenburgligafünften Falkensee-Finkenkrug an.

Einsätze und Tore: Christian Staatz 12/8, Nico Hanse 12/7, Rafal Blaz 12/3, Miguel Hartwig 12/2, Bjarne Zenk 12/1, Felix Seidel 12/0, Maurice Bäuerle 12/0, Markus Heise 12/0, Hannes Wolff 12/0, Lukas Schmiedel 11/1, Tom Bölk 11/2, Lukas Drews 10/0, Robin Kluth 7/0, Ole Löffler 4/0, Tobias Hanusa 4/0, Daniel Weißer 3/0