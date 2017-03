Freikarten vergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Marita Horn aus Lanke hat die beiden Freikarten für die "Best of Musical Night" mit "Mamma Mia"-Star Barbara Raunegger am heutigen Sonnabend im Theater am Wandlitzsee gewonnen. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr. Die Freikarten liegen zur Abholung an der Abendkasse bereit.