Statistik ist nicht alles

"Wir spielen definitiv", sagte sehr überzeugend TSG-Trainer Nico Thomaschewski vor der heimischen Partie gegen TuS Sachsenhausen am Sonnabend um 15 Uhr. Schön zu hören, dass der Brandenburgliga-Fußball nun auch wieder im Niederbarnim rollt, sagen die Fans. Das Derby Klosterfelde gegen Einheit, das am vorigen Wochenende auf dem Spielplan stand, musste aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasenplatzes und wegen Sicherheitsbedenken bei der Verschiebung auf den Wandlitzer Kunstrasen ausfallen.

Statt eines Abschlusstrainings schob Thomaschewski am Freitag der Vorwoche noch eine zusätzliche Trainingseinheit ein. Für das Wochenende gab er seinem Team zwar Hausaufgaben in Sachen Bewegung mit, aber die ganze - extra auf den Punkt aufgebaute Anspannung - fiel plötzlich ab. "Da war schon eine gewisse Unzufriedenheit bei den Spielern zu bemerken, aber nun muss es endlich losgehen", sagte der TSG-Coach.

Verletzt fehlen wird den Bernauern Hakan Cankaya. Ansonsten steht Thomaschewski der ganze Kader zur Verfügung, obwohl drei oder vier Spieler noch Trainingsrückstand aufweisen.

"Sachsenhausen ist offensiv sehr stark, das wird definitiv keine einfache Sache", sagte Bernaus Trainer, nachdem er am Wochenende den kommenden Gegner beim 1:0-Sieg gegen den Werderaner FC beobachtet hatte. Mit Andor Müller haben die Gäste einen Knipser. 13 Tore in 15 Spielen sind eine stolze Bilanz. Seit sechs Meisterschaftsspielen hat Sachsenhausen nicht verloren und hat statistisch gesehen die beste Abwehr der Liga, nur 18 Gegentore ließ sie bisher zu. Und auswärts haben die Gäste bisher mehr Punkte gesammelt als daheim. "Ich denke, es ist alles eine Sache der Tagesform. Statistische Auswärtsstärke oder nicht, das ist in der Liga nicht wirklich entscheidend. Da spielen andere Dinge eine Rolle", entgegnete Thomaschewski auf den Hinweis, dass Sachsenhausen im Saisonverlauf auf fremden Platz mehr Siege eingefahren hat als vor heimischer Kulisse. "Wenn nicht bei mindestens zehn Spielern bei solch einem Spiel der Kopf wirklich funktioniert, dann hast Du schon verloren. Und das ist von vielen Faktoren abhängig", fügte der Trainer hinzu.

Den Kopf frei bekommen müssen auch die Klosterfelder vor dem Auftritt beim SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse. Beim Blick auf die Tabelle schiebt man den Unionern als Siebenter gegen den Zwölften schnell die Favoritenrolle zu, aber Vorsicht: Laut Statistik spricht alles für die Neustädter. In den neueren Annalen sind bisher drei Aufeinandertreffen vermerkt. Davon gewannen die Klosterfelder kein Spiel - zwei Niederlagen setzte es in der Landesliga Nord in der Saison 2014/15 und in der Hinrunde trennte man sich 4:4 unentschieden. Dazu zeigten sich die Gastgeber vom Sonnabend beim Rückrundenauftakt gegen den RSV Waltersdorf in guter Form und rangen dem Tabellenfünften ein 1:1-Unentschieden ab.

30 Treffer hat Neustadt bisher erzielt, da gehören sie eher mit ihrer Offensive in die obere Tabellenhälfte. Und dazu stellen sie mit Paul Döbbelin, 14 Tore in elf Spielen, den zweitbesten Torschützen der Liga. Insofern dürfen sich die Klosterfelder auf einen heißen Tanz in der Ferne gefasst machen, weil sich Neustadt nun mit aller Gewalt so früh wie möglich in der Saison vom Abstiegskampf verabschieden will.

Auch wenn Union-Trainer Jan Hübner nicht mit dem vollen Kader anreisen kann, ist er optimistisch: "Die Spielweise von Neustadt liegt uns nicht wirklich, aber die Punkte schenken wir nicht einfach her", machte der Coach eine klare Ansage.