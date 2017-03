Playoff-Heimauftakt gegen Red Eagles * Überschrift 22pt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am Sonnabend trifft Lok Bernau II um Spielertrainer Michael Rothkegel in der zweiten Playoff-Partie der Basketball-Oberliga auf die Red Eagles aus Rathenow. Spielbeginn ist um 17 Uhr in der Sporthalle Ladeburger Chaussee. Der Start in die Playoffs ging für die Bernauer gegen die Red Dragons aus Königs Wusterhausen in die Hose.

Die Lok-Reserve beendete die Hauptrunde mit dem dritten Tabellenplatz und wurde im Laufe der Saison immer stärker. Ein Grund für die Leistungssteigerung war auch Center Marcel Stölzel, der im Dezember von der ersten Mannschaft zur zweiten Mannschaft wechselte.

Im Spiel gegen die Red Dragons Königs Wusterhausen (KW) fehlten mit Christoph Meiling und Thomas Bath zwei sehr wichtige Bernauer Spieler. Aufgefüllt wurde der Kader dafür mit Gunnar Faust aus der Dritten und dem Rückkehrer Sebastian Brune. Bernau startete konzentriert und konnte schnell mit 7:4 in Führung gehen. Danach entwickelte sich eine spannende Partie. Das erste Viertel endete 22:22. Bei KW war es vor allem Center Marcel Stölzel, der der Partie seinen Stempel aufdrückte und am Ende auf starke 21 Punkte kam. Auch das zweite Viertel verlief ausgeglichen. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen und so führte KW knapp mit 36:35 zur Halbzeit.

Nach der Halbzeitpause wurde das Spiel immer intensiver und es gab viele unnötige Fouls auf beiden Seiten. Die Spieler aus KW wirkten variabler in ihren Aktionen, doch konnten sie sich kaum einen Vorteil daraus erarbeiten. Die Trefferquoten bei beiden Teams waren nicht sehr hoch. Bernau erkämpfte sich eine knappe 51:49 Führung nach dem dritten Viertel.

Das vierte Viertel begann wieder gut für die Hussitenstädter. Man konnte die knappe Führung bis fünf Minuten vor Schluss halten (58:56), doch was dann passierte, war nur schwer zu verstehen. Bernau gelang vier Minuten lang überhaupt nichts mehr. Viele Fehlpässe und Fehlwürfe machten den Gegner aus KW immer stärker. Bernau kassierte in dieser Phase einen 0:14-Lauf und konnte die Partie auch nicht mehr drehen. Der Endstand von 61:71 aus Bernauer Sicht geht auch in der Höhe in Ordnung, denn die letzten Minuten der Partie waren einfach desolat.

Bernau II: Heide (22 Punkte), Olbrich (12), Rothkegel (7), Boldt (6), Voltz, Brune (je 5), Faust (4),Krause, Wieske, Walter