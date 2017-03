Freileitung kontra Vogelschutz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556751/

Mit 3500 Euro unterstützt die Stadt Angermünde die Bürgerinitiative "Biosphäre unter Strom", die mit dem Geld eine Machbarkeitsstudie zur Erdverkabelung eines Teilstückes der von 50 Hertz geplanten 380-KV-Stromleitung, die sogenannte Uckermark-Trasse, finanzieren will. Die Kosten dieses Gutachtens, mit dem das Eberswalder Planungsbüro Eterra jetzt beauftragt wurde, werden auf rund 6500 Euro veranschlagt. "Das Geld haben wir zusammen", freut sich Hartmut Lindner, Aktivist und Sprecher der Bürgerinitiative. Deren Trägerverein "Wir in der Biosphäre" gibt selbst 1500 Euro dazu und auch die betroffenen Dörfer Ziethen und Chorin tragen je 1000 Euro der Kosten mit. "Wir wollen die Machbarkeit einer Erdverkabelung im Raum Schmargendorf-Serwest-Buchholz prüfen lassen, um zu zeigen, dass das eine umweltverträgliche technische Alternative und 50 Hertz in die Pflicht zu nehmen ist", begründet Hartmut Lindner die Initiative. Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit seinem Urteil vom 21. Januar 2016 den Planfeststellungsbeschluss für die geplante Freileitung für "rechtswidrig und nicht vollziehbar" erklärt. Die Trasse quert ein bedeutendes Vogelschutzgebiet im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Das Gericht hatte dem Vorhabenträger aufgetragen, einen artenspezifischen Nachweis zu erbringen, dass durch den Bau der Freileitung die Lebensbedingungen der Vögel im Schutzgebiet nicht erheblich beeinträchtigt werden. "Wir gehen davon aus, dass ihm das nicht gelingen wird. Unsere Experten werden dies sicher widerlegen können", gibt sich Hartmut Lindner zuversichtlich. Allein in dem rund 400 Hektar großen Gebiet bei Ziethen und Schmargendorf wurden im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie durch Experten von 50 Hertz insgesamt 142 Brutvogelarten und 38 Zug- und Rastvogelarten gezählt, darunter Kraniche, Kiebitze, Rotmilan und Gänse. Im Vogelschutzgebiet an der Blumberger Mühle wurden 12000 Zug- und Rastvögel gezählt, darunter 9000 Gänse, 400 Kraniche und sogar 200 Goldregenpfeifer. Der einzige Weg für 50 Hertz, das Vorhaben dennoch durchzusetzen, wäre, in einem Planergänzungsverfahren einen Abweichungsantrag zu stellen, das den Nachweis liefert, dass es zur Freileitung keine technische Alternative gibt, um damit vom europäischen Vogelschutz freigestellt zu werden. Diesen Weg will die Bürgerinitiative mit der Machbarkeitsstudie für eine Erdverkabelung durch dieses Gebiet verstellen, die eben nachweist, dass es doch eine umweltverträgliche technische Alternative gibt. Die Studie soll rechtzeitig zum Planergänzungsverfahren vorliegen und in die öffentliche Beteiligung eingebracht werden, mit dem im Mai 2017 zu rechnen ist. Die Stadt Angermünde und die anderen betroffenen Kommunen hatten sich von Anfang an gegen die geplante Freileitung positioniert und unterstützen deshalb die Bürgerinitiative auch finanziell für Gutachten.

"Wir weisen seit Jahren auf die Probleme hin und pflegen trotz unserer Differenzen Kontakt mit 50 Hertz. Kommende Woche gibt es erneut ein Treffen zwischen 50 Hertz und unserer Bürgerinitiative. Unsere Erwartungen halten sich jedoch in Grenzen", meint Hartmut Lindner.