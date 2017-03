Petershagen wird Schwerpunkt für Sanierung

artikel-ansicht/dg/0/

Zeschdorf (MOZ) Zeschdorfs Gemeindevertreter wollen in diesem Jahr rund 125 000 Euro in ihre kommunalen Wohnungen investieren. Schwerpunkt werden die Sanierung des Mehrfamilienhauses an der Petershagener Hauptstraße 29 und von Wohnungen im "Schloss" des Ortsteils sein.

Ganz oben auf der Liste: Das Innere des kommunalen Mehrfamilienhauses an der Petershagener Hauptstraße 29 soll in diesem Jahr eine Sanierungskur erfahren. © MOZ/Ines Weber-Rath

Es soll dabei bleiben: Jährlich fließen rund 120 000 Euro der Mieteinnahmen aus den 109 kommunalen Wohnungen der Gemeinde Zeschdorf in Sanierungsmaßnahmen an den Häusern. Für dieses Jahr haben die Gemeindevertreter jetzt eine Maßnahmeliste mit einem Volumen von rund 125 000 Euro bestätigt. Die Vorschläge dafür hatte der Wohnungsverwalter, die Wriezener Hageba, unterbreitet.

Wichtigstes Vorhaben ist eines, das eigentlich schon im vorigen Jahr umgesetzt werden sollte, doch dann zugunsten der Alt Zeschdorfer Hauptstraße 23 warten musste: Die Innensanierung des Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße 29 im Ortsteil Petershagen.

Die Hauseingangstür, alle Wohnungstüren, die Elektroanlage und beide Treppenhäuser des zweigeschossigen Hauses an der Ortsdurchfahrt der B5 sind Sanierungsfälle. Zusammen mit Maßnahmen zur Isolierung sind für die Arbeiten Gesamtkosten in Höhe von rund 90 000 Euro veranschlagt. Alle neun Wohnungen in dem Haus, das einst der Bullenstall des Gutes war und in den 80-er Jahren zum Wohnhaus wurde, sind vermietet.

Das ist beim Haus am Hohenjesarer Seeberg 3-4 anders. Eine der fünf Wohnungen in dem Anderthalb-Geschosser steht bereits leer. Die vier Altmieter würden unter nicht mehr zeitgemäßen Bedingungen leben, berichtete Peter Birkholz den Gemeindevertretern. Der Alt Zeschdorfer hat sich als berufener sachkundiger Einwohner die von der Hageba zur Sanierung vorgeschlagenen Objekte angesehen.

Das unisolierte Asbestdach des einstigen Bauernhauses bezeichnete Birkholz als "teure Altlast", einen Abriss oder das Entkernen des Gebäudes als sinnvolle Lösungen. Doch die Komplett-Sanierung kann sich die Gemeinde auf lange Sicht nicht leisten, waren sich die Abgeordneten einig. Sie haben es deshalb abgelehnt, Tausende Euro in die Sanierungsplanung zu investieren. Eher käme ein Verkauf infrage.

Zweitwichtigstes Vorhaben für dieses Jahr ist das "schick machen" von fünf leer stehenden Wohnungen im Petershagener "Schloss", wie das einstige Gutshaus genannt wird. Die Teilsanierung der Wohnungen, darunter eine Vierraum-Wohnung, soll mit dem Ziel erfolgen, diese wieder vermieten zu können.

Die von der Hageba vorgeschlagene Instandsetzung des Daches und der Schornsteinköpfe des Drei-Familienhauses an der Alt Zeschdorfer Hauptstraße 23 wird zu teuer, muss verschoben werden, hieß es weiter.

Ins Investitionsprogramm aufgenommen wurde dagegen die Instandsetzung der Regenwasserleitung an der Alt Zeschdorfer Hauptstraße und im Neu Zeschdorfer Weg. Eine Kamerabefahrung habe im vorigen Jahr einige Schäden gezeigt, informierte Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke.