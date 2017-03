Auge in Auge mit junger Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Ein Feld mit Störchen - gemalt von einem neunjährigen Mädchen aus Bulgarien; ein Fuchs mit seinem Jungen - gemalt von Anastasia aus Russland: Die Patienten der Augenarztpraxis von Konstanze Fischer in der Schlossparkambulanz können sich solche Zeichnungen nun im Warte- und Anmeldebereich und in einigen Untersuchungszimmern anschauen. Sie gehören zu den schönsten Bildern, die Kinder in den vergangenen 50 Jahren für den Internationalen Zeichenwettbewerb eingereicht haben. Zum Jubiläum des Schwedter Wettbewerbs in diesem Jahr werden ausgewählte Bilder zum Beispiel in Arztpraxen und Anwaltskanzleien ausgestellt. "Die Bilder bleiben mindestens ein Jahr in Bad Freienwalde", sagte Projektleiter Norbert Löhn.