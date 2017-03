Stadt will Verbindung ins Odertal erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt will die Verbindung von Neuberesinchen zum Buschmühlenweg, die vom Wintergarten aus über eine Brücke und eine lange Treppe führt, auf jeden Fall erhalten. Das stellte Baudezernent Markus Derling jetzt während einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Stadtverordnetenversammlung klar. Ralf Unger, Gartenpächter direkt an der Treppe, hatte die Einwohnerfragestunde genutzt und sich an den Ausschuss mit der Frage gewandt, ob die Stadt die Verbindung wirklich aufgeben wolle.