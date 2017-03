Liederabend in der Sakristei

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In der Reihe "Musik in St. Marien" tritt am Sonntag um 16.30 Uhr die Dresdner Sopranistin Cornelia Wosnitza in der Sakristei auf. Begleitet wird sie von Matthias Alward am Sauer-Orgelpositiv. Zu hören sind bei dem klassischen Liederabend Haydn, Schubert und Mendelssohn. Ein musikalischer Ausflug in die Barockzeit bieten die Gesänge aus "Schemellis Gesangbuch" in der Vertonung von Bach. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.