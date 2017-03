Marienwerder beugt sich dem Druck

artikel-ansicht/dg/0/

Letztlich war es wohl hauptsächlich der Druck der Landesinvestitionsbank (ILB), der den aktuellen Richtungsschwenk bewirkt hat. Bei einem Treffen mit Referatsleitern aus mehreren Ministerien, der ILB und Barnim-Landrat Bodo Ihrke (SPD) wurde in Potsdam mit Bürgermeister Mario Strebe und Amtsdirektor André Nedlin Klartext geredet. "Uns wurde gesagt, dies sei das letzte Treffen dieser Art. Entweder die Gemeinde nimmt jetzt den Kredit auf und beginnt die Sanierung, oder die ILB fordert von uns die Fördermittel in Höhe von 5,3 Millionen Euro zurück", informierte Strebe Donnerstagabend vor vollem Haus.

Etliche Bürger und Vertreter der Bürgerinitiative waren mit Sprecher Dietmar Reins erschienen, um in der Sitzung ihre Meinung zu sagen. Laut Strebe müsste die Gemeinde bei fortwährender Weigerung nicht nur die 5,3 Millionen Euro Fördermittel zurückzuzahlen, sondern käme durch den Rückbau des Kanals und weitere Maßnahmen locker auf sieben Millionen Euro Kosten. Überraschend sei für Strebe und Nedlin die Erkenntnis gewesen, dass der von der engagierten Bürgerinitiative entwickelte politische Druck auf das Land in Potsdam keineswegs zur Bereitschaft geführt habe, sich an den Kosten zu beteiligen. "Niemanden hat das interessiert, das war komplett ernüchternd. Das Land gibt definitiv kein Geld", so Strebe. Als Bauherr und Auftraggeber des Kanals werde damit einzig die Gemeinde Marienwerder in Haftung genommen. "Ein Ergebnis des Treffens war immerhin die Zusage des Landrates, sich mit 300 000 oder 400 000 Euro aus der Kreiskasse an den Kosten zu beteiligen", hieß es weiter. Ebenfalls als sicher gilt die Bereitschaft des Landesumweltamtes, die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten, die Auftragsvergabe, den Bauablauf und die anschließende Bauabnahme fachlich zu begleiten. "Das Landesumweltamt ist bis zur Abnahme des Kanals dabei. Außerdem wird der Kanal anschließend als Gewässer erster Ordnung vom Land übernommen, sodass die Unterhaltskosten nicht mehr bei der Gemeinde liegen", ergänze Nedlin.

Zeitlich steht die Gemeinde unter zusätzlichem Druck: Der Kanal soll nämlich bis zum 31. März 2019 abgenommen und schiffbar sein, ansonsten würden ebenfalls der Rückbau und die Rückforderung der Fördermittel drohen. Ausgeräumt sind offenbar die Sorgen, die Kommunalaufsicht des Landkreises könnte die Kreditaufnahme verweigern. "Nach derzeitiger Lage dürfte der Kredit zu genehmigen sein", äußerte sich Oliver Speer von der Barnimer Kommunalaufsicht.

Mitglieder der Bürgerinitiative reagierten einerseits sehr gefasst auf die Neuigkeiten, äußerten sich aber auch sehr kritisch zur Situation. Sprecher Dietmar Reins hatte in Absprache mit der Bürgerinitiative (BI) eine mehrseitigen Stellungnahme vorbereitet, die er auch vortragen konnte. Mehrere Kritikpunkte brachte Reins an: So habe die BI Gemeindevertreter, Amtsdirektor und Bürgermeister immer über sämtliche Schritte informiert, umgekehrt sei das nicht der Fall gewesen. "Bürgermeister und Amtsdirektor gingen am Schluss nicht mehr ans Telefon", sagte Reins. Kooperationswilligkeit und umfassende Informationen seien auf Amtsebene unzureichend gewesen.

Unzufrieden ist die BI mit der Entscheidung, die teuerste Sanierungsvariante zu wählen, die schätzungsweise 2,5 Millionen Euro kosten wird. Reins widersprach auch der Darstellung, Landtagsabgeordnete der Linken und der CDU hätten außer vieler Worte nichts für die Bürger der Gemeinde getan. "Margitta Mächtig hat sich beim Landkreis für dessen Finanzbeteiligung eingesetzt. Und die CDU wird sich für unsere Petition einsetzen", erklärte der BI-Sprecher. "Britta Müller von der SPD ist gar nicht aktiv geworden", so Reins.

Dass die Gemeinde innerhalb mehrerer Jahre 500 000 Euro Rücklagen auf die hohe Kante legen konnte, wollte Bürgermeister Strebe nicht einmal öffentlich benennen. Annett Klingsporn forderte angesichts der gesamten Misere "mehr Transparenz, andere Informationen vor Beschlüssen und Fortschrittsberichte aus der Verwaltung".

Wie sie unter Beifall seitens der Besucher anmerkte, dürfe es ihrer Meinung nach in Marienwerder nicht wie in den vergangenen Jahren weitergehen. "Wichtig wäre doch, die ganzen Innereien der Angelegenheit zu besprechen. Wir müssen uns auch die Frage gefallen lassen, ob wir uns nicht zu sehr aufeinander verlassen haben. Wir brauchen dringend eine andere Qualität der Diskussion", so ihre Forderung.

Bevor die Gemeindevertreter dem Nachtragsetat und damit der Kreditaufnahme mit nur einer Enthaltung zustimmten, wurde folgendes durchgesetzt: Annett Klingsporn wird als Vertreterin der Gemeindevertretung an den Baubesprechungen am Tisch des Landesumweltamtes teilnehmen, sodass nicht nur Amtsdirektor Nedlin und der Bürgermeister Strebe über Monopolwissen verfügen.

Die Termine, so korrigierte Amtsdirektor Nedlin Bürgermeister Strebe, bekommt die Gemeindevertreterin rechtzeitig und unkompliziert zugesandt. Schon am Montag steht demnach die nächste Beratung mit dem Land ins Haus.