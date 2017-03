Industriegewerkschaft tagt in PCK-Raffinerie

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) tagt am heutigen Sonnabend in Schwedt. Zirka 80 Delegierte aus Betrieben in Berlin und Brandenburg wählen auf der Konferenz im Werksrestaurant der PCK-Raffinerie ihren neuen Bezirksvorstand und die Teilnehmer am Gewerkschaftskongress in Hannover.