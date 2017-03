Bürger-Rederecht in Grünheide eingeschränkt

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Gäste, die in die öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte der Gemeinde Grünheide kommen, dürfen künftig nur noch zum Tagesordnungspunkt "Anfragen der Einwohner" reden. Darüber informierte Pamela Eichmann, die Vorsitzende der Gemeindevertretung, in der jüngsten Sitzung. "Wir haben eine Rüge von der Kommunalaufsicht bekommen", erklärte sie. Mit der konsequenten Einhaltung der Regel solle der "Beeinflussung der Mandatsträger" vorgebeugt werden. In der Vergangenheit sei dies in der Gemeinde Grünheide "freundlicherweise oft anders gehandhabt" worden. Bürger durften, vor allem in einigen Ausschüssen, ihre Anregungen und Meinungen zu einzelnen Themen mit einbringen.

Auslöser dafür, dass sich die Kommunalaufsicht überhaupt einschaltete, dürfte das Schreiben eines Bürgers sein. Dieser hatte sich im Oktober 2016 an die Kreisverwaltung gewandt, um sich über mangelnde Transparenz zu einem Grundstückskauf zu beklagen - dem Kauf des "Hotels am Peetzsee", auf dessen Grundstück nun auch der Bürgerpark entstehen soll. In der damaligen Einladung zur Sitzung waren lediglich Flurstücksnummern genannt, so dass vielen Einwohnern die Dimension des Beschlusses nicht bewusst gewesen sei. In dem Brief schreibt der Bürger unter anderem: "Da ich sehr viele Sitzungen der Gemeindevertretung und Ausschusssitzungen besuche und mich gerne an der Diskussion beteilige, wäre etwas mehr Transparenz aber wünschenswert."

Da hakte Ulrike Gliese, Sachgebietsleiterin Kommunalaufsicht, ein. Im Antwortschreiben teilt sie ihm mit, "dass es interessierten Einwohnern verwehrt ist, während der Sitzung das Wort zu ergreifen (...)". Diese Auffassung teile sie, sagte Pamela Eichmann nun zu Beginn der jüngsten Sitzung. Ausgenommen sei die Einwohnerfragestunde, die dann auch ausgiebig genutzt wurde. Als "Sternstunde der Demokratie" habe sich diese im Nachhinein erwiesen, sagte Pamela Eichmann am Freitag. Immerhin sei aufgrund der Bürgerproteste der Ausbau der Fontanestraße für 2017 abgelehnt worden.

Zudem verweist die Vorsitzende darauf, dass Einwohner Petitionen und Beschwerden schreiben - und in ihre Sprechstunde kommen könnten. Jeden ersten Montag im Monat, 17 bis 18 Uhr, im Rathaus. Seit 2014 sei aber nur ein einziges Mal ein Ehepaar gekommen, berichtete Pamela Eichmann.