Trödelmarkt sorgt für Unmut

Zollbrücke (MOZ) Die Idylle an der Buswendeschleife in Zollbrücke trügt: Die Flohmärkte, die dort immer wieder stattfinden sorgen im Ort für Unmut. Vor allem in der Saison, wenn es viele Ausflügler zur Oder und ins Theater zieht. Dann ist dort mitunter kein Durchkommen.

"Wir sind privat hier", hieß es zuletzt aus einer Gruppe, die Trödelstände in Zollbrücke aufgebaut hatte. Von Problemen mit unangemeldeten Flohmärkten kann Helge Suhr, Leiter der Bauverwaltung und des Ordnungsamtes im Amt Barnim-Oderbruch, allerdings nicht berichten. "In Zollbrücke gibt es Händler, die sowohl eine Gewerbeanmeldung als auch eine Sondernutzungserlaubnis haben, die dürfen da also stehen", erzählt er. "Nur wie sollen wir das unterscheiden?", sagen Ortsansässige und vermissen jetzt zu Saisonbeginn auch die längst versprochenen Schilder, die dem Chaos am Parkplatz entgegenwirken sollen.

Helge Suhr verweist unterdessen darauf, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes ab und zu auch am Wochenende Kontrollen durchführen. Obwohl dem Amtsleiter keine Fälle illegaler Flohmärkte vorliegen, weist er darauf hin, dass jeder, der auf der Straße einen Stand aufstellen und Ware verkaufen will, eine Sondernutzungserlaubnis beantragen muss. "Denn das geht über den Gemeingebrauch, also laufen und fahren, hinaus", erklärt er. Soll das Ganze nun aber auf einem Privatgrundstück stattfinden, müsse eine öffentliche Veranstaltung angemeldet werden. "Wir fragen dann: Wer ist der Veranstalter? In welchem Rahmen findet das statt?", beschreibt Helge Suhr.

Wer ohne Genehmigung seinen Trödel verkauft, müsse mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Die Höhe des Bußgeldes könne zwischen 50 und 5000 Euro liegen. Normalerweise müsse man mehr Geld bezahlen als eine offizielle Anmeldung gekostet hätte.

Der Kunde, der auf einem nicht behördlich genehmigten Markt etwas kauft, macht sich hingegen nicht strafbar. "Es gibt kein Gesetz, das sagt, ich darf nichts auf der Straße erwerben", erklärt Jan Wilschke von der Verbraucherzentrale in Frankfurt (Oder). Er gibt aber zu bedenken: "In aller Regel hat man keine Anschrift des Verkäufers, um seine Ansprüche durchzusetzen." Ein Umtausch ist in einem solchen Fall also nicht realisierbar. Bei einem angemeldeten Markt hingegen könne man den Verkäufer zumindest über Veranstalter und Standnummer finden.

Bei illegalen Märkten bestehe zudem die Gefahr, dass man Hehlerei begeht. Wenn sich einem also aufdrängt, dass die angebotene Ware gestohlen ist und man trotzdem kauft, könnte man deswegen bestraft werden.

Katarzyna Guzenda vom deutsch-polnischen Verbraucherinformationszentrum in Frankfurt (Oder) gibt den Tipp, falls man misstrauisch ist, immer nach einem Beleg zu fragen, um den Gewährleistungsanspruch geltend machen zu können. "Wenn man den bekommt, kann man beruhigt kaufen", sagt sie. "Immer den Händler zu fragen, ob er angemeldet ist, ist nicht die Pflicht des Käufers." Im Informationszentrum habe noch nie jemand Probleme mit einem unangemeldeten Trödelmarkt in der Grenzregion gemeldet. Wer jedoch den Verdacht hat, einen nicht angemeldeten Stand entdeckt zu haben, könne das durchaus melden, sagt Jan Wilschke. "Es reicht im Zweifel, die zuständige Behörde zu informieren."