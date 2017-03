Stadt gängelt Obstbauern

artikel-ansicht/dg/0/

Die Frankfurter Obstbauern befürchten, dass ihnen die Stadtverwaltung mit der Änderung der Sondernutzungssatzung die Möglichkeit nimmt, mit der Direktvermarktung ihrer Produkte ausreichend Geld zu verdienen, um ihre Betriebe am Leben zu erhalten. In Paragraf 2 der Satzung will die Stadt festschreiben, dass mobile Händler immer dann, wenn in der Innenstadt Markttage stattfinden, ihre Waren nur auf diesen Märkten anbieten dürfen. Das gesamte restliche Zentrum ist demnach an diesen Tagen für mobilen Handel tabu. Und das soll auch für Obstbaubetriebe gelten, die seit Jahr und Tag an angestammten Plätzen im Zentrum ihre Erzeugnisse anbieten. Die dort seit Jahren Stammkunden haben und die als Direktvermarkter darauf angewiesen sind, dass sich Stamm- und andere Kunden darauf verlassen können, sie an diesen Plätzen zu finden.

Auch Claudia Schernus vom Obsthof Schernus & Bröcker wehrt sich gegen den Zwang, beispielsweise künftig an jedem Donnerstag auf den Grünen Markt am Rathaus umzuziehen und ihren bekannten Stand am Oderturm dafür dichtzumachen. "Der Grüne Markt ist mit Obst- und Gemüseständen übersättigt, entsprechend gering sind die Umsätze der einzelnen Anbieter", erklärte sie jetzt während der Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Stadtverordnetenversammlung. Seit fast 20 Jahren betreibe der Betrieb seinen Stand nahe der Straßenbahnhaltestelle Brunnenplatz. "Die Direktvermarktung ist unser wichtigstes Standbein. Wenn uns das jetzt auch noch genommen wird, dann habe ich Angst, dass unser Betrieb stirbt. Ich habe das Gefühl, die Stadt behandelt uns wie Bauklötzchen, die man irgendwohin setzen kann. Aber wir Obstbauern müssen das Risiko tragen."

Dazu komme, dass mit der Verlegung des freitäglichen Wochenmarktes auf den oberen Brunnenplatz mehrere Händler direkt vor ihrem Stand Obst und Gemüse anbieten, ergänzte Claudia Schernus. "Seitdem erreichen wir dort freitags nur noch ein Viertel unseres Umsatzes - da lohnt sich der Verkauf nicht mehr." Wegen des Frischemarktes, der sonnabends ebenfalls auf dem oberen Brunnenplatz stattfindet, habe sie schon 2016 ihren Stand an den Sonnabenden gar nicht mehr geöffnet.

Die Grünen-Fraktion beantragte, den entsprechenden Passus aus dem Satzungsentwurf zu streichen. "Ich kann verstehen, dass die Verwaltung grundsätzlich das Ziel hat, die Märkte zu konzentrieren", erklärte Sarah Damus, "aber an der Stelle hat größere Priorität, dass die Möglichkeit der Direktvermarktung für unsere Obstbauern erhalten bleibt." Thomas Wenzke (CDU) sagte: "Ich appelliere an Markus Derling, den Betroffenen, die mit ihrem Sachverstand und ihren Erfahrungen hier argumentiert haben, entgegenzukommen und den Passus zu streichen." Markus Derling lehnte das kategorisch ab: "Wir bleiben dabei."

Oberbürgermeister Martin Wilke schlug schließlich vor, eine Anregung Claudia Schernus' aufzugreifen und alle Direktvermarkter an einen Tisch zu holen, um sich im Gespräch ein objektives Bild machen zu können. Der Ausschuss stimmte dem zu.