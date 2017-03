Kehrmaschinen aus der Stahlstadt rücken an

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Sechs Wochen lang werden Kehrfahrzeuge der Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt in diesem Jahr auch wieder im Amt Neuzelle unterwegs sein. Das Amt hat die Straßenreinigungstermine für 2017 bekanntgeben, in Abstimmung mit der Stadtwirtschaft. Wie bereits in den Vorjahren werden in den Gemeinden des Amtes Neuzelle Straßen in den Ortslagen gereinigt, die einen Hoch- beziehungsweise Tiefbord haben, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.