Wanderfalke an Vogelgrippe verendet

Eberswalde (wer) Erstmals seit dem Ausbruch der Vogelgrippe in Deutschland im November vergangenen Jahres ist das H5N8-Virus im Barnim nachgewiesen worden. Das hat das Veterinäramt des Landkreises am Freitag bestätigt. Demnach wurde ein toter Wanderfalke in Groß Ziethen positiv auf das Virus getestet. Laut Amtstierarzt Dr. Volker Mielke war der Wildvogel bereits am 30. Januar aufgefunden worden.