Gymnasium als Arena der Künste

Erkner (MOZ) Eigentlich sollte es nur eine Kunstausstellung der Abiturienten werden, aber dann wurde das Projekt immer größer. Am Freitagabend hat sich der Neubau des Carl-Bechstein-Gymnasiums in eine Arena mehrerer Künste verwandelt.

"Seelenlandschaften" ist eine Gruppe von Bildern überschrieben, die die Schüler im zweiten Obergeschoss des Neubaus am Freitagmorgen aufgehängt und verhüllt haben. Die Bilder zeigen Bäume im Wald, Seerosen - klassische Motive zur Spiegelung von Gemütszuständen.

Das haben andere Schüler aus dem Fach Darstellendes Spiel aufgegriffen und im Rahmen der zweistündigen Vernissage, die am Freitag um 18 Uhr begann, in zwei Nischen vor diesen Bildern Pantomime gespielt. "Sie stellen Freude, Angst, Trauer und Wut dar", sagt Karla Wilke. Die Lehrerin für Deutsch und Darstellendes Spiel hat auf diese Weise etwa 20 Schüler aus dem 10. und 11. Jahrgang einbezogen. Darüber hinaus führten die Elftklässler mehrere Tanz-Choreografien auf, die miteinander konkurrierten. Musiklehrer Thomas Falk sorgte mit seinen Schützlingen für die musikalische Begleitung. Von "Gesamtkunstwerk" sprach Oberstufenleiter Alexander Butscher bei der Eröffnung.

Ausgangspunkt war das Ansinnen von Kunstlehrerin Anne Bennewitz, eine Ausstellung mit den Arbeiten ihrer Schüler zu organisieren - damit sie nicht nur in irgendwelchen Mappen verschwinden. Die Pädagogin hat mit ihren Schützlingen ein Halbjahr lang verschiedene Kunstformen wie Fotografie und Architektur behandelt. Um allem gerecht zu werden, wurde ein eher allgemeiner Titel gewählt: "Der Mensch und seine Welten".

Die reichen für die Schüler von einer Plastik aus Draht und Holz, die die Flüchtlingsthematik aufgreift, bis zu Fotos zum Thema "Miniaturen". Michelle Kaliamis zum Beispiel, deren Eltern in Fürstenwalde ein griechisches Restaurant haben, hat einer Dorade, also einer großen Goldbrasse, ein etwa vier Zentimeter hohes Plastikmännchen in das offene Maul gestellt, einmal mit Brokkoli und einmal mit Rucola garniert und aus diesen Arrangements zwei staunenswerte Kunstfotos angefertigt. Henriette Cramm aus Grünheide hat eine Maske aus Pappmaché gebastelt, mit Blattbronze überzogen und mit Federn geschmückt - als Darstellung einer Eule, für die Schülerin ein Sinnbild von Natur. Wieder in eine ganz andere Richtung gehen die gebastelten Frauengestalten, die im Lichthof genannten Atrium-artigen Treppenhaus aufgehängt wurden. Rund 30 Schüler haben Werke beigesteuert.

Um auch die jüngeren Schüler im größten Gymnasium der Region einzubeziehen, hat Karla Wilke die Achtklässler, die sie in Deutsch unterrichtet, mit Arbeitsaufträgen für die Schülerzeitung in die Vernissage geschickt. Sie sollen Interviews mit den Künstlern führen und Rezensionen verfassen. "Viele bekommen sonst gar nicht mit, was hier an der Schule künstlerisch alles los ist", sagt die Pädagogin. Die Ausstellung bleibt bis 10. März zu sehen.