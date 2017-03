Immer im Gleichtakt

artikel-ansicht/dg/0/

Gerade ist der Raum noch groß und trist, dann zieht schlagartig Leben ein. "Grapevine nach rechts, Kick", schallt die Stimme von Peer Steinborn durch den Saal der Gaststätte "Zum goldenen Anker". Ein treibender Rhythmus aus den Boxen und schon setzt sich die Gruppe in Bewegung. Schritte, Kicks, Drehungen, Klatschen, alles synchron: So funktioniert Line-Dance.

Peer Steinborn und seine Frau Martina sind dem Reiz dieses Tanzes vor 14 Jahren erlegen. "Wir haben damals ein gemeinsames Hobby gesucht", erzählt er. Beim Line-Dance sind sie fündig geworden: Die Bewegung hält den Körper fit, das Einstudieren der Schrittfolgen den Geist. Gleichzeitig haben sie viele Gleichgesinnte kennengelernt - anfangs noch in den Kursen, die sie besucht haben, mittlerweile jedoch in jenen, die sie selbst anbieten.

Am Dienstag ist es genau zehn Jahre her, dass Peer (54) und Martina Steinborn (53) ihre erste Klasse unterrichtet haben. Los ging es in Marienwerder, wo das Ehepaar auch zu Hause ist. Mittlerweile sind zwei Gruppen in Germendorf (Oberhavel) dazugekommen, eine in Berlin-Marzahn und eine Arbeitsgemeinschaft mit Schülern in Velten, ebenfalls in Oberhavel.

Es läuft also. Muss es auch, schließlich betreiben Peer und Martina Steinborn die Tanzschule und eine dazugehörige Veranstaltungsagentur hauptberuflich. Sie bieten Kurse an, organisieren gemeinsame Reisen und Partys. Die nächste steigt am 1. April ab 17 Uhr im "Goldenen Anker". Das bedeutet Wunschmusik, Tanzen in passender Deko und ein preisgekrönter Gastlehrer, der extra nach Marienwerder kommt.

Zwei Monate später, Mitte Juni, wird dann auch das zehnjährige Jubiläum gefeiert. Drei Tage lang, auf dem Gehöft der Steinborns, ihrer sogenannten Stone-born-Ranch. Dort werden allerdings nur geladene Gäste dabei sein, viele ihrer Schüler natürlich. Zum Beispiel Fred Günzel, der von Anfang an in Marienwerder mittanzt. "Damals waren wir eine kleine Gruppe - zehn, 15 Mann - dann kamen immer mehr dazu", erinnert sich der 54-Jährige. Dass er nach all der Zeit jeden Donnerstagabend den Weg vom Eberswalder Nordend auf sich nimmt, hat mehrere Gründe. "Ich mag die Musik und brauche die Bewegung", sagt er. "Und man lernt nette Leute kennen."

Leute wie Bärbel Baumann aus Zerpenschleuse. "Für mich ist es genauso wichtig, in der Gruppe zu sein, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl", erklärt sie. "Nach dem Tod meines Mannes bin ich hier gelandet, das hat mir sehr geholfen."

Häufig bringen Mitglieder Freunde mit, die dann ihrerseits Feuer fangen. So war es auch im vergangenen April bei Silvana Müller. "Ich war sofort beeindruckt", sagt die Finowfurterin. Dabei sei Line-Dance für sie echtes Neuland gewesen.

Die Marienwerder Anfänger, die am Donnerstag stets um 17.30 Uhr den Line-Dance-Reigen eröffnen, sind ein rundes Dutzend, ab 19 Uhr kommen die Erfahrenen hinzu, nochmal rund 15 "Mann", wobei die Frauen in der Überzahl sind. Jeder kann so früh oder spät kommen, wie sie oder er will - je nach Lust und Können. "Bei uns ist das fließend", sagt Peer Steinborn. Eine Mitgliedschaft gibt es nicht, für jede Teilnahme werden stattdessen fünf Euro fällig.

Dann rückt der Tanzlehrer wieder das Kopfmikro zurecht und zählt den nächsten Tanz ein. Nicht nur Country steht auf dem Programm, sondern auch moderne Songs. Doch egal wie alt oder neu die Musik auch ist, die aus den Boxen dringt: Die Line-Dancer tanzen, kicken und klatschen stets im Gleichtakt.

Mehr Infos im Internet unter www.peerundmartina.de und per Telefon unter 0174 9615935