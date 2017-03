Proficasting für Kinderrevue

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unter dem Motto "Coole Kids gehören auf die Bühne" wird es am 27. und 28. April in der Konzerthalle zum ersten Mal in Frankfurt eine Kinderrevue zu sehen geben, die es so noch nie gab. Das zumindest versprechen die Initiatoren der Fanfarengarde, des Horts "Coole Kiste" und der Astrid-Lindgren Grundschule.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556778/

Am 27. April findet die große Generalprobe statt, bei der alle Frankfurter Schüler eingeladen sind, sich die Kinderrevue kostenlos anzusehen. Vorher gab es in den vergangenen Tagen die Castings dazu in den Räumen der Fanfarengarde. Eingeladen waren alle Kinder - ob sie nun allein singen oder musizieren oder gemeinsam mit anderen tanzen. Herauskommen soll am Ende ein bunter Mix, der nicht nur die Kinder unterhalten soll.

Das Casting lief jedenfalls schon mal ab wie im Fernsehen. Drei Juroren saßen im Zuschauerraum, die Bewerber traten auf großer Bühne auf - Herzklopfen bei den Kids, die mitmachen wollten, natürlich inklusive. Über einen Bildschirm wurde das Casting und die Bewertung der Jury in den Zuschauerraum vor dem Saal übertragen. Eltern und Betreuer fieberten dort mit den Kindern mit.

"Es ist keineswegs so, dass wir alle Kinder, die beim Casting waren, eingeladen haben, bei der Kinderrevue dabei zu sein", so Jurorin Sabine Völker, Direktorin des brandenburgischen Staatsorchesters. Auch die Jurymitglieder Michael Schönfelder, ansonsten Musiker, sowie Entertainer Bob Lehmann bestätigten das. "Einigen haben wir gesagt, sie müssen noch etwas üben, um bei der nächsten Revue dabei zu sein", erzählten sie. "Allerdings war es auch sehr abwechslungsreich und auf einem hohen Niveau", so Michael Schönfelder.

Bob Lehmann, der die Show moderieren soll, scheute sich nicht, sich mit den Kindern auf die Bühne zu stellen und wichtige Tipps zu geben. "Etwas mehr lächeln und ein paar größere Bewegungen", gab die Jury etwa den Line-Dancern Long Socks aus der Astrid-Lindgren- Grundschule mit auf den Weg. Den begehrten Zettel mit der Einladung erhielten sie trotzdem. Entsprechend groß war bei der Tanzgruppe der Jubel.

Auch Lehrerin und Trainerin Corinna Nauke, die das Projekt Long Socks vor einigen Jahren an der Schule gründete, atmete tief durch. "Für die Kinder ist das ein toller Erfolg, schließlich tanzen sie erst seit Anfang des Schuljahres zusammen", sagte sie. Nun geht es also auch für sie auf die große Bühne der Konzerthalle.

Draußen wartete derweil eine Zumba-Gruppe aus einer Kita auf den Auftritt vor der Jury. "Es soll nicht nur eine Aneinanderreihung von Vorführungen werden", erklärte Bob Lehmann, "sondern eben eine richtige Show, wo die Darbietungen der Kinder ineinander übergehen."

"Die größten Talente haben wir bisher aus Slubice, von der dortigen Musikschule gesehen", sagten alle drei Juroren unisono. Jetzt beginnen die Proben, wie Josef Lenden von der Fanfarengarde erzählte, damit es eine tolle Show wird. Dafür müssen nun freilich erst einmal Regie und Ablaufpläne erstellt werden, damit nicht nur das Casting fernsehreif war.