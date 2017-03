Immer mehr Schüler in Hoppegarten

artikel-ansicht/dg/0/

Im April vor einem Jahr beschlossen die Gemeindevertreter, dass an der Lenné Oberschule ein Schulneubau her muss. Mit acht Klassen- und drei Fachräumen, einer Mensa und einer Ein-Feld-Turnhalle sowie Platz für die Bibliothek. Das Haus 5 sollte für den Schulbetrieb der Oberschule umgebaut, die Häuser 1, 3 und 4 dem Hort zugeschlagen werden. Die Kita mit ihren 57 Plätzen sollte ausziehen, ihre Kapazität erweitert und dafür gleich zwei neue gebaut werden, um den Bedarf in der Gemeinde zu decken.

Allein für die Schulbaupläne kam die Gemeinde auf zwölf Millionen Euro Investition. Mehr Flächen, die sie für dieses Vorhaben rund um die Bildungseinrichtung bräuchte. Und dann war da auch noch die entscheidende Frage: Wie finanzieren wir das?

Jetzt haben die Gemeindevertreter die Bremse betätigt und beschlossen, anders zu planen. So soll auf dem vorhandenen Gelände der Oberschule ein Neubau mit sechs Klassenräumen entstehen. Auch ein Haus mit 150 neuen Hortplätzen soll auf dem Schulgelände Platz finden, die bisherige Mensa um 50 Plätze erweitert werden. "Das bedeutet, dass die vorhandenen Gebäude weiter so genutzt werden, wie bisher. Die Neubauten werden eine Herausforderung für die Planer, denn sie müssen auf der Schulfläche integriert werden", sagt Angela Schnabel aus der Bauverwaltung. Bei der Planung soll bereits jetzt der spätere Bau einer Ein-Feld-Turnhalle berücksichtigt werden. Ein erster Vorschlag soll Ende März auf dem Tisch liegen.

Komplett rausgefallen ist die Bibliothek. "Die Hauptbibliothek wird sich künftig in Hönow mit rund 300 Quadratmetern Fläche befinden", sagt Bianca Hinkel aus der Gemeindeverwaltung. Integriert werden soll sie im geplanten neuen Schulcampus zwischen Schul- und Marderstraße.

Notwendig wird die Erweiterung der Lenné-Oberschule, weil aus den jetzt 26 Klassen laut Prognose im Jahr 2019/20 31 werden. Allerdings hat die Bildungseinrichtung, an der zurzeit 400 Grund- und knapp 260 Oberschüler lernen, nur eine Auslegung für 25 Klassen. Schon nächstes Schuljahr werden es aber 28 Klassen sein.

Weiterhin zum Campus der Lenné-Oberschule wird die Kita Kinderkiste mit ihren 57 Plätzen gehören. Fallen gelassen wurde bereits im Oktober 2016 der ursprüngliche Beschluss, zwei neue Kitas zu bauen. Das Kita-Angebot der Gemeinde wird erweitert um einen Neubau in der Köpenicker Straße 4 mit rund 90 Plätzen. Derzeit ist die Gemeinde auf der Suche nach einem Investor, der das Haus baut und dann mit Hilfe eines Trägers betreibt. Am 10. April rechnet Angela Schnabel mit dem Vergabebeschluss. "In einem Interessenbekundungsverfahren haben sich sieben Unternehmen gemeldet. Wir werden sehen, wie viele bis zum 20. März tatsächlich ihre Unterlagen abgeben", sagt sie. Mit der Fertigstellung der neuen Kita rechnet sie im Herbst 2018.

Ein Jahr später könnte dann Eröffnung gefeiert werden für eines der bislang größten Bauvorhaben in der Gemeinde: Für den neuen Schulcampus in Hönow mit Hort und Zwei-Felder-Turnhalle, Bibliothek und Ortsteilzentrum. Letzteres wird u. a. einen multifunktionalen Raum für Veranstaltungen haben, aber auch Büros für Polizei und Ortsvorsteher.

Sechs Architekturbüros haben sich für den Bau dieses Vorhabens beworben. Deren Unterlagen werden in der Verwaltung derzeit streng geprüft. Kommende Woche erfolgt eine erste interne Auswertung. In der letzten Märzwoche folgen die Bietergespräche, in denen im Detail Fragen zum Konzept geklärt werden. Bis zum Sommer wird es dauern, ehe der Bürgermeister die Vergabe an das Büro vorschlagen wird, was alle Hürden genommen hat. Das soll am 10. Juli passieren.

Rund zwei Jahre werden ab dann vergehen, bis der neue Komplex mit 20 Klassenräumen und zwei extra Räumen für externe Bildungseinrichtungen sowie für den Hort samt Turnhalle und Zentrum stehen wird.