Gedenken an Schlaubetaler Opfer

Müllrose (MOZ) Die evangelische Kirchengemeinde Müllrose-Mixdorf lädt an diesem Sonntag um 14 Uhr zu einer "Zeit zum Gedenken" in die Stadtkirche ein. "Als Bewohner des Schlaubetals können wir immer noch nicht ermessen, welches Unglück in das Leben vieler Menschen eingebrochen ist. Wir ringen um Fassung, ohne Antworten zu haben", heißt es in einer von Pfarrer Matthias Hirsch und Brigitte Kubica, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, unterzeichneten Mitteilung. In der Gemeinschaft wolle man am Sonntag "einander stärken und stützen. Wir zünden Kerzen an - ohne Worte, aber auf der Suche nach Trost."