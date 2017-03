Viel Wasser in der Spree

artikel-ansicht/dg/0/

An der Baustelle in Neubrück sei ein Umleiter aus Stahlspundbohlen errichtet worden, durch die die Spree über die Sommermonate durchfließen soll. Derzeit aber fließe der Fluss durch ein "Provisorium mit 20 Stahlrohren als Überfahrt zum Umleiter", erklärte Kirmes.

Am Wehr in Beeskow liege der Durchfluss derzeit bei 35 Kubikmetern pro Sekunde. "Normal sind für diese Zeit 25 Kubikmeter pro Sekunde", so der Geschäftsführer. Um den Wasserstand zu senken, sei die Abgabe an der Talsperre in Spremberg reduziert worden. Diese Maßnahme habe Wirkung gezeigt, aber noch könnten die Arbeiten nicht fortgesetzt werden.