Mehr als 30 Fragen an Senioren

Und darum soll es nun die Umfrage geben. Mehr als 30 Fragen hat Karbe schon aufgelistet. Die Entfernung zu Einkaufsmöglichkeiten, die Zufriedenheit mit kulturellen Angeboten wie Theater, Ausstellungen, Musik und Tanz, der Besuch von Seniorentreffs, aber auch die ärztliche Versorgung spielen darin eine Rolle. "Das größte Problem ist in Fürstenwalde die fachärztliche Versorgung", sagt Karbe. Dermatologen und Zahnärzte würden kaum noch neue Patienten aufnehmen, aber auch einen Hausarzt zu finden, sei schwierig, berichtet Karbe. Spannend sei aber auch die Frage, wie alte Menschen bis zu ihrem Lebensabend wohnen wollen.

Nach der Seniorenwoche im Juni will Hans-Christian Karbe den Fragebogen in Umlauf bringen. Rund 11 000 Senioren gebe es in Fürstenwalde - immerhin ein Drittel der Einwohnerzahl. "Alle erreicht man sowieso nicht", ist der Seniorenbeiratsvorsitzende realistisch. Am Ende hofft er auf 500 ausgefüllte Fragebögen. Im November sollen sie ausgewertet sein. "Die Ergebnisse stelle ich dann in der Vertreterversammlung und im Sozialausschuss vor", sagt Karbe.

Parallel dazu will er die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung damit konfrontieren und von ihnen wissen, welche Ziele sie für die Seniorenpolitik haben. Karbe selbst fallen gleich mehrere Probleme ein. "Die Fußwege in der Parkallee sind mehr als katastrophal, in Nord teilweise auch", nennt er ein Beispiel. Auch die Taktung der Busse reiche nicht aus, um aus den Randbezirken das Zentrum zu erreichen.

Die Erhebung ist nicht nur für die Stadt gedacht - abgewandelt ist sie kreisweit einsetzbar.