Freies WLAN an Schulen

Wer hat ein eigenes Handy? Eigentlich ist die Frage an die siebente Klasse des Schwedter Gauß-Gymnasiums überflüssig. Denn sofort fliegen alle Hände nach oben. Alle Schüler können jetzt mit eigenem Passwort und völlig kostenlos ins Internet. Nicht nur in den Pausen, sondern auch gezielt im Unterricht, wenn der Lehrer zustimmt. Schon 2009 hat es einen WLAN-Versuch gegeben, doch die bis jetzt installierte hauseigene Lösung habe nur sehr beschränkt funktioniert, sagt Schulleiterin Carla Buchholz. Nur einzelne Schüler seien mit einem Passwort ins Netz gekommen.

Freies WLAN für alle - der Landkreis hat sein Versprechen gehalten. Nicht nur am Gauß-Gymnasium, sondern an allen weiterführenden Schulen (also ab Klasse sieben) soll der fixe und problemlose Internetzugang möglich werden. Seit 2015 läuft die technische Aufrüstung, die der Kreis aus eigener Tasche bezahlt. Die Kosten von 15 000 bis 18 000 Euro pro Schulhaus halten sich vergleichsweise in Grenzen. Der Service funktioniert auch schon am Oberstufenzentrum. Im Frühjahr folgt die Schwedter Talsandschule.Am Templiner Gymnasium läuft derzeit die Verkabelung. "Damit sind erstmal die uns gegenüber geäußerten Wünsche der Schulen erfüllt worden", so Vize-Landrat Bernd Brandenburg. "Ziel ist, alle weiterführenden Schulen im Landkreis umzurüsten. Wir müssen aber noch Überzeugungsarbeit leisten."

Wie bitte? Es gibt Schulen, die das gar nicht wollen? In Angermünde müssen die Jugendlichen aufs freie WLAN warten. Weder am Gymnasium noch an der Ehm Welk-Oberschule hat der Kreis bisher die Strippen gezogen. Doch Gymnasiumsleiterin Kerstin HainichDoepner widerspricht dem indirekten Vorwurf, dass sich ihr Haus sperrt. "Nach Aussage der Techniker ist unser Internet leider nicht so schnell, dass wir uns darauf verlassen können. Das alte Gebäude scheint allerhand zu schlucken. Meine Aufgabe ist es deshalb, zuerst den Unterrichtsbetrieb abzusichern. Von einer Anti-Haltung kann überhaupt keine Rede sein."

Der Zugang zur modernen Medienwelt ist nicht überall Standard. "Die Schüler kommen mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen von den Grundschulen zu uns", berichtet Carla Buchholz, Chefin am Gauß-Gymnasium. "Das fängt schon bei den Smartboards an. Wir haben Schüler der siebenten Klassen, die gehen freiwillig an eine alte Tafel, um darauf zu malen, weil sie die gar nicht mehr kennen." Doch nicht jede Grundschule verfügt über die neuen digitalen Tafeln. Deshalb unterstützt der Landkreis über eine Bildungsrichtlinie deren Beschaffung.

Ganz frei und unbegrenzt ist der neue WLAN-Zugang allerdings doch nicht. Gegen Missbrauch haben die System-Techniker des Landkreises Sperren eingebaut.