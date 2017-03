Lärche für Müllroser Gildebaum gefällt

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Im Stadtwald wurde am Freitag eine hohe Lärche gefällt. Der Baum bleibt jetzt noch rund drei Wochen im Forst liegen, dann wird der Stamm zum Gildebaum verarbeitet. Dieser soll am 9. September auf der Festwiese beim Schützenhaus feierlich eingeweiht werden.

Es dauerte keine drei Minuten, da hatten Andre Curecana und Olaf Hain ihren Auftrag ausgeführt - und die große Lärche lag am Boden. Die beiden Männer vom städtischen Bauhof konnten die Motorsäge absetzen, gemeinsam schaute man sich den Koloss an. Doch dann ging die Arbeit weiter, an einen Stammende hielt Bernd Kallweit vom Bauamt des Amtes Schlaubetal das Maßband, Zimmermeister Peter Fechner eilte Richtung Krone. Wie lang ist nun der Baum? Zuvor hatten Bürgermeister Detlef Meine, Bauunternehmer Ulrich Zimmer, er ist der große Förderer des Projektes Gildebaum, sowie weitere Teilnehmer ihre Prognosen abgegeben. Die Schätzungen lauteten auf rund 24 bis 26 Meter. Zimmermann-Meister Peter Fechner eilte mit dem Maßband nach vorne. Länge ohne Krone 22 Meter, mit Krone 26 Meter, rief er den Beobachtern zu.

Olaf Hain untersuchte unterdessen die Jahresringe, "genau 48", so sein Ergebnis, die Lärche ist also vor rund 50 Jahren gepflanzt worden. Nun wandte man sich der Verarbeitung des Baumes zu - dies ist ein durchaus aufwändiger Prozess. Die Lärche bleibt zunächst zum Trocknen für rund drei Wochen an dieser Stelle im Wald fast unverändert liegen. "Die Krone bleibt dran", erläuterte Peter Fechner. Warum? Weil Blätter und Äste in den nächsten Tagen weiterhin den Saft aus dem Stamm saugen und er so trocknet.

Im nächsten Arbeitsschritt sägte man am unteren Ende des Stammes drei Holzblöcke ab, diese haben eine Höhe von etwa 60 Zentimeter. Ein Bagger rollte heran, hob den Stamm hoch und die kräftigen Männer vom Bauhof konnten die Blöcke unter dem Stamm hieven. So kann dieser in den nächsten Wochen darauf stabil ruhen.

Ende März will man dann die Krone abschneiden und den Stamm zum Bauhof in der Stadt transportieren. Dies sagt sich so leicht - aber wie wird es technisch realisiert? Der Stamm werde ein Gewicht von knapp 2000 Kilogramm haben, schätzte Peter Fechner. Können sich Fahrzeuge wie Tieflader oder Kran in dem möglicherweise aufgeweichten Waldboden sicher bewegen? Denkbar wäre der Einsatz von Rückepferden, wegen der hohen Anforderungen an die Körperkraft der Tiere bei dieser schweren Arbeit werden fast ausschließlich Kaltblutrassen mit einem Körpergewicht von mindestens 700 Kilogramm verwandt. In der Forstwirtschaft kommen heute kommen aber fast ausschließlich Maschinen zum Einsatz; ein Müllroser aber besitze noch heute solche Rückepferde, wussten Teilnehmer zu berichten. Jetzt hat man erst einmal drei Wochen Zeit, um die nächsten Schritte zu organisieren. So klang der Arbeitseinsatz langsam bei einem Frühstück aus.

Der Gildebaum soll am 9. September eingeweiht werden und etwa 25 000 Euro kosten; diese Summe wollen die Handwerker alleine aufbringen. Die Stadt Müllrose unterstützt das Vorhaben, die im Stadtwald gefällt Lärche ist ein Geschenk der Kommune, hatte Bürgermeister Detlef Meine erläutert.

Mit dem Gildebaum soll die Tradition des Handwerks in der Stadt gewürdigt und gleichzeitig für dessen Zukunft geworben werden. 1717 haben die Müllroser Meister die Gründung ihrer eigenen Gilde beantragt. Aus Anlass des 300-jährigen Jubiläums beabsichtigt man einen etwa zwölf bis 14 Meter hohen Gildebaum mit 22 Zunftzeichen und Vereinswappen aufzustellen.