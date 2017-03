Straße erinnert an Lily Braun

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Sie kämpfte für die Rechte der Frauen, war Publizistin und setzte sich auch in Fürstenwalde für das Frauenwahlrecht ein: Lily Braun (1865-1916). Jetzt erinnert eine Straße an die in Vergessenheit geratene Feministin. Am Freitag enthüllten Gleichstellungsbeauftragte Anne-Gret Trilling und SPD-Fraktionschef Stefan Sarrach das Schild in der Ketschendorfer Feldmark. Die Fraktion hatte den Namensvorschlag gemacht. Am Mittwoch, dem Frauentag, gibt es um 18 Uhr, im SPD-Büro, Eisenbahnstraße 9, einen Vortrag zu Lily Braun.