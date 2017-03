"Schöner kann älter werden nicht sein"

artikel-ansicht/dg/0/

Sie ist der stille rührige Geist im Hintergrund. Nie macht sie ein Aufheben um das, was sie leistet, winkt ab, wenn es einmal nur um sie gehen soll. So wie beim Neujahrsempfang der Stadt. Als sie die Einladung erhielt, verwies sie gleich darauf, dass Pfarrer Martin Müller aus Mallnow die Vakanz inne hat, er kommen müsste. Der sei auch eingeladen, wurde ihr versichert. Womit sich ihre Anwesenheit dann doch erübrige, meinte sie resolut. Doch die Organisatoren ließen nicht locker, nahmen ihr das Versprechen ab, dabei zu sein.

Dass sie vor großem Publikum gemeinsam mit Marion Nowack die Ehrennadel der Stadt erhielt, war für sie eine echte Überraschung. "Ich habe mich natürlich gefreut. Aber im Rampenlicht zu stehen, liegt mir wirklich nicht", sagt die 81-Jährige. Sie mache doch nur das, was nötig ist und habe dabei auch viel Freude.

Für ihre Bescheidenheit, ihr Verantwortungsbewusstsein, ihre Verlässlichkeit und Geradlinigkeit achten und schätzen sie Generationen von Christen in und um Seelow. Dafür zollen ihr gleichermaßen Menschen, die nicht zu den ständigen Kirchgängern gehören, Respekt. Dass sie einst in die Region kam, war ein Glücksfall für Seelow. Der beinahe gar nicht eingetreten wäre.

Dorothea Dressel kommt aus einem kirchlichen Elternhaus. Ihr Vater war ebenfalls Pfarrer und gehörte der Bekennenden Kirche an. Die Familie hatte ein Radio. Vater Gerhard hörte regelmäßig Sender London, ein Feindsender, dessen Hören im Dritten Reich streng verboten war. Als das geliebte Radio defekt war, musste ein Mechaniker her. Der schaltete das Radio an und hörte den Feind-Sender. "Wahrscheinlich nicht er, aber jemand von seinen Freunden oder Kollegen, denen er das erzählt hat, meldete es", erzählt die Seelowerin. Ihr Vater wurde 1939 abgeholt und musste für drei Jahre ins Zuchthaus. Seinen Pfarrausweis war er los. Auch die Mutter erhielt als Lehrerin keine Anstellung. 1942 kam ihr Vater aus dem Zuchthaus, erhielt eine Stelle in Lobetal bei Bernau. Bald begannen die Fliegerangriffe auf Berlin. Die Kinder durften nicht mehr von Lobetal nach Bernau zur Schule gebracht werden. Illegal unterrichtete Gerhard Dressel sie in der kirchlichen Einrichtung.

Nach dem Krieg hätten sowohl Kirche als auch Staat sehr schnell reagiert, erinnert sich Dorothea Dressel. Ihr Vater wurde rehabilitiert, nahm in Wusterhausen eine Pfarrstelle an. Sie selbst absolvierte dort die Volksschule, durfte aber wegen ihres kirchlichen Elternhauses nicht das Abitur ablegen. Sie fand dennoch einen Weg, besuchte eine gymnasiale Schule in West-Berlin. Ihr Traumberuf war Lehrerin. Doch auch das gestaltete sich schwierig. So schrieb sie sich ins Ostberliner Sprachkonvikt, ein Deckname für die Theologie-Hochschule, ein.

Nach dem ersten Examen folgte das zweijährige Vikariat. "Man konnte sich den Ort nicht aussuchen, wurde geschickt", erinnert sie sich und beginnt zu schmunzeln. "Auf der Bestätigung meines Einsatzortes, einem Dorf namens Letschin im Oderbruch, stand handgeschrieben der Vermerk, ich möge mit Gummistiefeln anreisen." Nach dem Vikariat folgte das zweite Examen, musste eine Pfarrstelle gefunden werden. Was zu jener Zeit auch in der protestantischen Kirche für Frauen noch nicht so einfach war, wie Dorothea Dressel erzählt. Gemeindekirchenräte konnten einen Bewerber ablehnen, ohne ihn je gesehen zu haben. Manche hätten ihre Bedenken gegen weibliche Pastoren gehabt. Die mussten sich zu jener Zeit übrigens verpflichten - im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen - , keine eigene Familie zu gründen.

Dorothea Dressels Familie wurde die Kirche. Sie empfindet es rückblickend als großes Glück, einem Menschen wie dem damaligen Superintendenten Richter begegnet zu sein. Er holte sie von Letschin nach Seelow, bot ihr auf Lebenszeit die Pfarrstelle an. Auch mit Superintendent Reinhold Schmidt sei es immer ein sehr gutes Arbeiten gewesen. Ihre beiden Dienstherren hielten zu DDR-Zeiten so manches Mal schützend ihre Hand über die Pastorin. Von Kind an zur politischen Auseinandersetzung ermutigt, scheute sie sich nie, auch in Gottesdiensten politische Abkündigungen vorzulesen und Stellung zu beziehen. "Natürlich war es manchmal etwas mulmig, weil man genau wusste, dass bestimmte Personen im Kirchenraum nur da waren, um etwas zur fahren. Vor allem vor Wahlen konnten wir darauf warten." Dorothea Dressel hatte in ihrer Amtszeit einen engen Draht zu jungen Leuten, diskutierte oft nächtelang mit Bausoldaten, die in Diedersdorf ihren Dienst leisten mussten. Bis Dezember 1995 übte sie ihr Amt aus. Sie wäre sogar schon etwas früher gegangen, doch der dritte Superintendent ihrer Dienstzeit, Roland Kühne, bat sie um Verlängerung. Er trat sein Amt neu an, konnte Unterstützung gut gebrauchen. Daran änderte sich auch nichts mit dem Eintritt in den Ruhestand. Frauen- und Seniorenkreis, Besuch von Jubilaren oder kranken Gemeindegliedern, Übernahme von Gottesdiensten - nie hat Dorothea Dressel nein gesagt. "Ich werde gebraucht, habe so viel Kontakt zu Menschen, bin nie einsam", begründet sie ihr unermüdliches Ehrenamt.

Dazu gehört nicht nur die kirchliche Arbeit, wie Seelows Bürgermeister Jörg Schröder in seiner Laudatio hervorhob. "Wenn es um die Begleitung von Veranstaltungen in der Kirche geht, ist Frau Dressel erste Ansprechpartnerin auch für die Stadtverwaltung, für Vereine und Institutionen unserer Stadt. Ohne ihren Rundum- und Weitblick wären viele Veranstaltungen nicht denkbar."

Dass sie oft genug sogar für die Schlüsselübergaben sorgt, sieht sie nie als minderwertige Aufgabe. Sie ist sich für keinen Auftrag zu schade. "Es ist schön, sich immer noch einbringen zu können", sagt sie verschmitzt. "Es geht doch um meine Kirche." Deshalb war sie nach ihrem Dienstende zwar aus dem Pfarrhaus, aber nicht aus Seelow weggezogen. Hier kenne sie so viele Menschen, fühle sich nie einsam. "Schöner kann alt werden nicht sein", steht für sie fest. Und so wirbelt sie noch immer in "ihrer Kirche", unterstützt derzeit Pfarrer Martin Müller, der Seelow mit betreut, nach besten Kräften. Und hofft mit ihm, dass die vakante Pfarrstelle bald neu besetzt wird.