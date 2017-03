Rege Teilnahme an interner Meisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Der Kampf um die ersten Ränge war hart, aber fair, so Mareen Woike. Mit Stolz konnte sie am Ende verkünden, dass gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt wurden. An die Vereinsspitze schossen sich in diesem Jahr mit der Kleinkaliber Pistole: Christoph Bardtholdt (Schützenklasse), Heiko Karlsch (Altersklasse) und Jürgen Stärke (Seniorenklasse). Im Großkaliber Pistole/Revolver gewannen Mareen Woike (Schützenklasse), Heiko Karlsch (Altersklasse) und Jürgen Stärke (Seniorenklasse). Beim Kleinkaliber Standardgewehr landeten Mareen Woike (Schützenklasse), Mario Rapp (Altersklasse) und Jürgen Stärke (Seniorenklasse) auf den ersten Plätzen. Das Kleinkaliber Standardgewehr offene Visierung gewannen Christian Gerhardt (Schützenklasse), Silke Rapp (Altersklasse) und Hans-Willi Woike (Seniorenklasse).